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Gündem Ahmet Hakan: Arınç’ın terk derdi...
Gündem

Ahmet Hakan: Arınç’ın terk derdi...

Ahmet Hakan, son dönemde yaptığı çıkışlarla gündem olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la ilgili polemik başlatacak bir yazı kaleme aldı. Arınç'ın son dönemdeki çıkışları için "Derinlikli bir analizi yok" diyen Hakan, "Arınç'ın tek derdi ciddiye alınmak" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 12:35:00 -
Ahmet Hakan: Arınç’ın terk derdi...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, son dönemde yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la ilgili polemik başlatacak bir yazı kaleme aldı. Arınç'ın son dönemdeki çıkışları için "Derinlikli bir analizi yok" diyen Hakan, "Arınç'ın tek derdi ciddiye alınmak" ifadelerini kullandı.

 

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısının ilgili kısmı şöyle:

Bülent Arınç, bir yerde konuşma yapmış. Konuşmasında bugünün iktidar biçimini eleştirmiş.

*

Şöyle bir baktım söylediklerine.

Derinlikli tek bir eleştirel analiz görmedim.

*

Uyuşturucu illetine bulaşmış birinin AK Parti Genel Merkezi’ne bulaşması dışında dişe dokunur tek bir şey söylemiyor.

*

Asıl altını çizdiğim sözleri ise şunlar:

*

“Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey’in eksiğini Bülent, Bülent’in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz.”

*

Bu yaklaşımdan benim anladığım şudur:

*

Erdoğan, Bülent Arınç’ı çağırsa... “Gel, eskiden olduğu gibi seni yetkili bir abi yapalım” dese...

Bülent Arınç, tüm eleştirelliğinden anında vazgeçecek.

*

İnsanız.

Hepimizin zaafları vardır.

Ama bir insan, zaafını bu kadar da belli etmez ki!

Olmaz ki! Bu kadar da olmaz ki!

 

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