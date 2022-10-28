Ahmet Hakan, "Allah yarattı" demedi, sağlı-sollu girişti

Ahmet Hakan, şanlı Türk ordusuna iftira atan Şebnem Korur Fincancı'ya tarihi bir ayar verdi. Hakan, "Video görüntüsüne bakarak kimyasal silah kullanıldığına hüküm vermek... Kimyasal silah gibi Irak işgaline gerekçe yapılmış bir konuyu, leblebi çekirdek gibi dile dolamak... PKK’nın yayın organına çıkıp 'Kimyasal silah atıldı' diye PKK’ya destek çıkmak... Bırakın Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı görevini üstlenmiş birini, gözünü tamamen karartmış bir aktivistin bile kolayca yapabileceği şeyler değil" ifadelerini kullandığı Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Video görüntüsüne bakarak kimyasal silah kullanıldığına hüküm vermek... Kimyasal silah gibi Irak işgaline gerekçe yapılmış bir konuyu, leblebi çekirdek gibi dile dolamak... PKK’nın yayın organına çıkıp “Kimyasal silah atıldı” diye PKK’ya destek çıkmak...

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Bütün bunlar, aşırı marjinal şeyler.

O kadar marjinal şeyler ki...

Bırakın Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı görevini üstlenmiş birini, gözünü tamamen karartmış bir aktivistin bile kolayca yapabileceği şeyler değil.

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Şebnem Korur Fincancı olayının bam teli galiba şurada:

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Bu denli aşırı marjinal birinin, Türk Tabipleri Birliği gibi ülkenin en kurumsal meslek örgütünün başında olabilmesinde.

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Bu durum...

Garabetin nirvanasıdır, tuhaflığın Everest’idir."