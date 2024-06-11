Ahmet Hakan, Ali Koç'u rezil etti! Kim kendisine bunu dediyse...

Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki tartışmayı değerlendirdi. Ali Koç'un özgüvensiz ve itici bir beden dili sergilediğini belirten Hakan, Aziz Yıldırım'ın ise yayına çıkarak stratejik bir hamle yaptığını ifade etti. Hakan, her iki tarafın da kaba ve nobran tavırlar sergilediğini vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"ALİ KOÇ / AZİZ YILDIRIM KAPIŞMASINDA KİM NASILDI

ALİ KOÇ

- Büyük bir özgüven patlaması yaşıyordu ama ne yazık ki gerekçesiz bir özgüven.

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- Beden dili üzerine çalışmış galiba. Keşke çalışmasaydı. Çünkü biraz itici ve sevimsiz bir sonuç çıktı ortaya.

- Sürekli laf sokma peşindeymiş gibi bir imaj vermese küçük laf atmaları çok daha etkili olabilirdi.

- Kim kendisine “Kaykılarak otur abi. Rakibini oturma biçiminle ez” dediyse o kendisinin dostu değildir.

*

AZİZ YILDIRIM

- Bu yayına çıkarak gidişatı tersine çevirmeyi hedefledi. İletişim stratejisi açısından hamlesi doğruydu.

- Saygı bekliyorsan saygılı olacaksın. Sürekli “Ali, Aliciğim” falan demeler pek olmadı.

- Yaydığı izlenim şuydu: Odakta hep kendisini görüyor ve daha kötüsü bunun fena bir şey olmadığına inanıyor.

- Aslında o da kibirliydi. Ama rakibi daha kibirli bir görüntü çizdiği için azıcık mazlum kaldı.

İKİSİ DE KABA, NOBRAN VE KÜSTAH

Habertürk’teki Ali Koç / Aziz Yıldırım programını bir sunucu yönetiyordu.

Belli ki baştan anlaşma yapılmış. Sunucunun etliye sütlüye karışmaması, sadece açılış ve kapanış yapması hususunda.

*

Program bitince...

Aziz Yıldırım ile Ali Koç aniden kalkıyor.

Program sunucusunu yok sayarak.

Program sunucusunu zerre kadar takmayarak.

Program sunucusuna milim saygı göstermeyerek.

*

Sunucunun programı kapatan sözlerini dinlemiyorlar bile.

Sinek kadar değer vermiyorlar o sunucuya.

Veda etmeye, elini sıkmaya bile gerek duymuyorlar.

Şımarıkça, nobranca, küstahça, kabaca uzaklaşıyorlar stüdyodan.

*

Zenginliği taşımak da bir zarafet işidir.

İkisinde de bu yok maalesef."