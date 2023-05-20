Ahmet Hakan, alayını tokat manyağı yaptı: Sen niye kendini yiyip bitiriyorsun?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 14 Mayıs’ta büyük bir hayal kırıklığı yaşayan CHP seçmenini “teselli etti”.

“Fiyaskonun sorumluları bile zerre kadar ırgalanmazken sen niye kendini yiyip bitiriyorsun?” diye soran Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:

“- Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına sen mi karar verdin de kendini yenilmiş sayıyorsun?

Bırak, Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına karar verenler yaşasın mağlubiyet hissini?

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- Oluşturulan kurgularda, stratejilerde, politikalarda senin herhangi bir katkın mı var? Bırak yenilgi hissini, kurguyu, stratejiyi, politikayı oluşturanlar yaşasın. Sen niye yaşıyorsun ki?

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- Babacan’a 15, Davutoğlu’na 10, Saadet’e 10, Gültekin Uysal’a 3 milletvekilini sen mi verdin? Bol keseden milletvekilliği dağıtarak cumhurbaşkanlığı adaylığını garantiye alan sen miydin? Bırak, bunları yapan ağlasın. Sen niye ağlıyorsun?

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- AK Parti’den oy alacaklar diye ‘masa’ya alınan partiler, AK Parti’den zırnık koparamamışlar. Bunun sorumlusu sen misin de derin bir mağlubiyet krizi içindesin? Görmüyor musun sorumlu olanların keyfi yerinde. Sana ne oluyor?

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- Davutoğlu zafer kazanmış kumandan gibi davranıyor. Babacan hiçbir şey olmamış gibi yapıyor. Gültekin Bey’in gözlerinden ateş çıkıyor. Temel Dede’nin umurunda değil hiçbir şey. Meral Akşener bile işin peşini bırakmış. Sana ne oluyor?

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- “Sandıklara sahip çıkacağız, bu sefer eskisi gibi olmayacak” deyip de muazzam bir fiyasko yaşatan sen misin? Fiyaskonun sorumluları bile zerre kadar ırgalanmazken sen niye kendini yiyip bitiriyorsun?

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- Sen sana düşen görevi yaptın. Bir oyun vardı, gittin verdin. Senin oy verdiklerin, halkı ikna etmekte yetersiz kaldılar. Doğru düzgün bir oyun planı kuramadılar. Sonuç böyle oldu. Tamam, azıcık suratını as. Ama bu kadar da koyuverme kendini.”