  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan, Akşener'i rezil kepaze etti! "Meral Abla" deyip bu çağrıyı yaptı
Medya

Ahmet Hakan, Akşener'i rezil kepaze etti! "Meral Abla" deyip bu çağrıyı yaptı

Ahmet Hakan, Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş’ın "Ben de Millet İttifakı’nda olmak istiyorum. Beni de alın masaya” çıkışı sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 10:55:00 -
Ahmet Hakan, Akşener'i rezil kepaze etti! "Meral Abla" deyip bu çağrıyı yaptı

Ahmet Hakan, Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş’ın "Ben de Millet İttifakı’nda olmak istiyorum. Beni de alın masaya” çıkışı sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. İYİ Parti’den Baş'a gelen “Masaya alınmayı hak ediyorsun” cevabını inceden ti'ye alan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Siyasi parti başkanlığı babadan oğula geçer mi?

Bizde geçiyor.

İşte bakınız:

Rahmetli Haydar Baş Hoca’nın oğlu Hüseyin Baş’ın babasının partisinin başına geçmesi.

Mutlakiyet rejimi olsa tahta çıkacaktı demek ki. Cumhuriyet rejimi olduğu için babasının partisinin başına geçiyor.

Neyse... Geçelim işin bu kısmını.

*

Hüseyin Baş’ı izliyorum. Gayretli bir genç. Enteresan çıkışları var. Değişik metotlar izliyor. En azından sosyal medyada bir karşılığı var.

Son yaptığı atak ise kendisini aşan sonuçlar doğurmuş durumda.

Şöyle ki:

*

Hüseyin Baş, çıktığı bir televizyon programında “Ben de Millet İttifakı’nda olmak istiyorum. Beni de alın masaya” dedi.

İYİ Parti’den kendisine “Masaya alınmayı hak ediyorsun” türü bir yanıt geldi.

Hüseyin Baş da “Meral Abla olaya olumlu yaklaşıyor” diye bir açıklama yaptı.

*

Yani Hüseyin Baş ve partisi de masaya giriyor gibi. “Altılı Masa” markası, “Yedili Masa”ya dönüşüyor gibi.

*

E iyi ama bu bir yol olursa...

Mesela Muharrem İnce de “Kemal Abi, bizi masaya al” derse...

Bu sefer de “Yedili Masa”, “Sekizli Masa”yı mı dönüşecek?

*

Psikolojik üstünlük, işte böyle böyle kaybediliyor azizim."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23