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Medya Ahmet Hakan, "Acil önlem alınmalı" diyerek duyurdu! Nereye gidiyor bu 10 milyar dolar?
Medya

Ahmet Hakan, "Acil önlem alınmalı" diyerek duyurdu! Nereye gidiyor bu 10 milyar dolar?

Yeniakit Publisher
2024-09-23 10:35:00 - 2024-09-23 10:54:33
Ahmet Hakan, "Acil önlem alınmalı" diyerek duyurdu! Nereye gidiyor bu 10 milyar dolar?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, kumar ve yasa dışı bahis sitelerini hedef aldığı köşesinde, her yıl 10 milyar doların, kumar siteleriyle ve yasadışı bahisle yurtdışına kaçırıldığının tahmin edildiğini belirtti. Hakan, “Nereye gidiyor bu 10 milyar dolar?” diye sordu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, kumar ve yasa dışı bahis sitelerini hedef aldığı köşesinde, her yıl 10 milyar doların, kumar siteleriyle ve yasadışı bahisle yurtdışına kaçırıldığının tahmin edildiğini belirtti. Hakan, “Nereye gidiyor bu 10 milyar dolar?” diye sordu.

“Suç örgütlerine gidiyor. Terör örgütlerine gidiyor. Uyuşturucu baronlarına gidiyor. İnsan kaçakçılarına gidiyor. Tuzak kurmanın yollarını bulmuş adamlar. Mesela yurtdışında oynanan popüler maçların yayınlarına müdahale ederek elektronik reklamlar yerleştiriyorlar” diyen Hakan, şu uyarılarda bulundu:

“-Bankalar ve finans kuruluşları, kripto varlıkları ve ödeme sistemlerini daha sıkı denetim altına almalı. -MASAK, çok daha sıkı denetimler gerçekleştirmeli. Kumar dünyasında büyüyen suç örgütleri MASAK’ın da atacağı adımlarla engellenmeli. -Milli Eğitim ve Aile Bakanlıkları, gençleri ve aileleri bilinçlendirmeli. - Yasadışı bu sitelere erişim, yapay zeka destekli sistemlerle engellenebilir. Bu yol denenmeli. - Kumar ve yasadışı bahis reklamı yapan sosyal medya hesaplarına daha sıkı denetimler uygulanmalı. * -BTK’nın yetki alanındaki tüm kurum ve kuruluşlar, yaptırımları arttırmalı. - Korsan maç ve dizi yayını yapan siteler kapatılmalı. -Telekomünikasyon şirketleri, veri sağlayıcılar... Hepsi ortak bir oluşum ile bu illegal yapıların hizmet almasını engellemeli. -SMS’lerle akılları çelmeye çalışan kötü niyetli organizasyonlar, telekomünikasyon kurumlarına ulaşamamalı. -İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, kanunların uygulanması ve yaptırımlar konusunda daha caydırıcı adımlar atmalı. Yasadışı kumar suçu nedeniyle yakalananlara daha etkili cezalar verilmeli.”

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Yorumlar

DUN NIKARAGUADA UTUSTURUCU ILE TERIRU FUNANSECEDIYORDU SIYINIST-EMPERYALUST ABD/BATI SIMDI BOYLE FINANSE EDIYOR

.......

Gazeteci

Bak Ahmet Hakan sana ip ucu vereyim , Kıbrıs Falyalı ailesi , Dilan Polat ( para kaynağı) çok üst düzey bürokratların mal varlıkları ve Sedat Peker videoları.. bunları VPN ile Google dan araştır anlarsın!!!
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