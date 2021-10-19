Ahmet Güneştekin kimdir? Ahmet Güneştekin nereli? Ahmet Güneştekin kaç yaşında?

Kaset kumpası ile CHP genel başkanlık koltuğuna oturan ve girdiği her seçimde büyük bir hüsran yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyip Diyarbakır'a geçen terör destekçi HDP ile İYİ Parti'nin oylarıy İBB başkanı olan Ekrem İmamoğlu HDP'lilerin de katıldığı Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" adlı sergisine katıldı. Diyarbakır’de evlat nöbeti tutan aileleri görmezden gelen HDP destekli İmamoğlu, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP’li Sırrı Sakık ile birlikte boy gösterdi.

Ahmet Güneştekin kimdir?

1966 yılının Aralık ayında Batman’da dünyaya gelen Ahmet Güneştekin 9 yaşında iken yağlı boya ile tanışmıştır.1981 yılında Lise’de okulun kütüphanesinde ilk sergisini açmıştır. Lise eğitiminin ardından Mimar Sinan Üniversitesi Sanatlar Akademisine girmiş ancak yarıda bırakarak ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında ilk profesyonel atölyesini açan Ahmet Güneştekin 2003 yılında AKM’de Karanlıktan Sonraki Renkler isimli sergisini açmıştır.