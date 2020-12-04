Ahmet Gülümseyen merhum dostu Yazıcı'yı anlattı

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ahmet Gülümseyen bugünkü köşe yazısında kalp krizinden vefat eden merhum dostu Faruk Yazıcı'yı konu edindi. Önceki gün hayatını kaybeden Yazıcı'nın, bir yıl önce Ekrem İmamoğlu yönetimi tarafından hukuksuzca işten çıkartıldığını belirten Gülümseyen, şunu sordu: "İBB'deki bu ideolojik kıyıma kim dur diyecek?"

'Bir yıla yakındır işssizdi'

Yazısına merhum Yazıcı ile olan dostluğundan bahsederek başlayan Gülümseyen, "Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda, 1995’te öğrencilik yıllarında tanışmıştım, Faruk Yazıcı kardeşle. Uzun yıllar spor camiası içerisinde çalışma hayatını sürdürüyordu. Ta ki Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ekrem İmamoğlu’nun Millet İttifakından (CHP, İYİ Parti, HDP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı dönemine kadar. Çünkü Faruk Yazıcı kardeşimiz önceki gün kalp krizinden hayatını kaybettiğinde, bir yıla yakın süredir işsizdi." ifadelerini kullandı.

Ekrem imamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'namus' sözleri

"Onun işsiz kalmasında en önemli nedeni, Millet İttifakı adayının seçimi kazanmış olmasıydı." diyen Gülümseyen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki işçi kıyımına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Faruk kardeşimiz tıpkı meslektaşları gibi, Ekrem İmamoğlu döneminde hiçbir makul gerekçe gösterilmeden İBB Spor İstanbul’da işi elinden alınanlardandı. Bir kez daha, İBB’nin mevcut başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelmeden (31 Mart seçimleri öncesi), seçmenine verdiği 'Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz' sözü, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 'Hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağız, namus sözü veriyorum.' yalanını hatırladık. Millet ittifakının seçimi kazandıktan sonra, kendi siyasi yandaşlarına çalışma alanı oluşturmak adına (yeni proje üretecek kadar beceriye sahip olmadıkları için) her geçen ay binlerce, bugün ise mağdurların (kazanılan mahkeme sonuçlarından anlıyoruz) sayısı on binler olarak telaffuz edilmeye başlandı."

'Kadere inanan insanlarız'

"Allah (cc) mealen buyurdu: “De ki: ‘Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır…’ (Cuma 62/8) ‘Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz.’ (Ankebût Suresi-57). Kadere inanan insanlarız. Nefesimizin sayılı olduğu şu fani dünyadan, ölümsüz ahiret hayatının yolcularız. ‘Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.’(A’râf Suresi-34). Kişinin hayat şartları, yaşamının kalitesini de belirliyor."

'İşini kaybedenin kalp krizi riski yüksek'

"İBB Spor İstanbul’da çalışırken, hiçbir makul gerekçe gösterilemeden bir yıl önce işine son verilen Faruk Yazıcı kardeşimizin ani vefatı bizleri ölümle yüzleştirdi. Geçirdiği kalp kriziyle ebediyete intikal etti. Allah (cc) Peygamberimize komşu eylesin. Biz kendisinden razıydık, Rabbim de razı olsun inşallah. Bir insanın kalp krizine ne sebep olabilir? Sebepsiz yere işinden aşından edilen kişinin ruh halini düşünebiliyor musunuz? Araştırmalar gösteriyor ki, ‘Bir kişinin işini kaybetmesi, kronik hastalıklardan çok daha zararlı. Kişi bir yıl içerisinde kalp krizi geçirebilir.’ Sabah evinden çıkıp, akşam ailesinin yanına işsiz dönen kişinin ruh halini düşünebiliyor musunuz? Haksız yere işinden-aşından edilen İBB Spor İstanbul çalışanları, mağduriyet süreçlerini bakın nasıl yansıtıyorlar."

CHP'nin mağduriyetini AK Parti gidermeli'

"Namus sözü verildiği halde işten çıkarılan arkadaşlar, içinde bulundukları zorlu süreçten çıkabilmenin mücadelesindeler. Kimi arkadaşımız işten atana beddua ederken, genel olarak bütün arkadaşlar bizi böyle ortada bırakanlara kırgınlıklarını iletmekteler. Maalesef birçok arkadaşımız evine ekmek götürememekte, evlatlarına mahcup olmakta, stres ve sıkıntısı ile baş başa kalmaktalar. Öncelikle dava süreçleri hakkında: tüm arkadaşlarımız iş akitleri feshi sonrasında farklı mahkemelere işe iade davası açtılar. Kimi arkadaşın davası ilk mahkemede karara bağlanırken kimi arkadaşlarımızın mahkemeleri 2 veya 3 mahkeme sonrasında karara bağlandı. Yine kimi arkadaşların işe iade davaları için İBB’de işe başlatmama tazminatı öderken, kimi arkadaşlarımızın davalarını istinaf mahkemesine iletti...” Hal böyleyken, biz de sormak istiyoruz; Daha çok çalışanın mağdur edilmemesi için, İBB’deki bu ideolojik kıyıma kim dur diyecek? Mağduriyet yaşayan arkadaşlara kim sahip çıkacak?"