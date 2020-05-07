Ahmet Ercan’dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan tahmin: "Ölü sayısı 5-6 milyonu bulur"

Deprem bilimcisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan son zamanlarda ülkemiz ve Akdeniz'de sıklıkla meydana gelen depremlerle ilgili konuştu.

Afrika’nın kuzeye doğru toslama hızının yükselmesiyle Muğla, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta için muhtemel bir deprem olasılığıyla ilgili uyarıda bulunan Ercan, “1912 Mürefte-Tekirdağ depremiyle Türkiye ile dünyaya kolera salgını geldiği unutulmasın, hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.

Trakya’da meydana gelen depremle birlikte salgının da etkili olduğunu hatırlatan Ercan şunları söyledi:

Balkan Savaşı başlamadan 2 ay önce, bu kez Trakya'ya bir deprem ile çok büyük bir kıran geldi. 7 Ağustos 1912 gecesi 03:55'de Şarköy – Mürefte (Tekirdağ) odaklı yaklaşık 7.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

Göçükler altında kalanlar çaresizlik içinde kurtarılmayı boşuna beklediler. 5 bin 500 nüfuslu Şarköy'de Türk, Ermeni, Musevi ile Çingeneler uyurken 200'den fazla ölü, 150 kişi yaralıya karşı Mürefte'de ise 707 kişi ölmüştü.

1912 depremiyle birlikte sıkıntıların çok daha arttığını söyleyen Ercan şöyle devam etti:

Çok sayıda hayvan göçük altında kalmış, içme suyu kuyuları yıkılınca su sıkıntısı çekilmiş, yağma başlamıştı.

Bu deprem sırasında, olası Balkan Savaşı'na karşı Tekirdağ'da konuşlanan on binin üzerindeki er yiyeceksiz kalmış, Trakya ile Çanakkale Bölgesinde oturanlar, depremden sağ kurtulanlar ise çıkan göverme-kolera salgınından kırılmışlardı. Tam bir kıran üstüne kırandı.

“5-6 milyon kişi ölebilir”

2045 yılından önce deprem beklemediğini belirten Ercan şu ifadeleri kullandı:

Şimdi de, korona salgını ortalığı kasıp kavuruyor Eğer Kuzey Marmara'da 7.0 dolayında bir deprem olursa, yalnızca İstanbul'da kişi yitimi 5-6 milyonu bulur.