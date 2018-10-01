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Ahmet Dursun çıldırdı! Saldırdılar

2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Tokatspor-Fethiyespor maçının ardından ev sahibi taraftarlar, Tokatsporlu oyunculara büyük tepki gösterdi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 00:31
Ahmet Dursun çıldırdı! Saldırdılar

0-0 biten Tokatspor- Fethiyespor maçı sonrasında, Tokatsporlu futbolcular soyunma odasından çıkarak takım otobüsüne binerken, taraftatlar, stat önünde kaleci Akın'a tepki gösterdi. Takım otobüsünün etrafını saran çevik kuvvet ekipleri ise tepki gösteren taraftarları uzaklaştımaya çalıştı. Kısa süreli yaşanan arbede sonrasında futbolcular tekrar soyunma odasını geçti. Takımın Sportif Direktörü Ahmet Dursun ise taraftarların yanına gelerek, "Benim kalecime kim saldırdı?" dedi. Bazı taraftar ise takımın oyununu beğenmediklerini söyledi. Bunun üzerine Ahmet Dursun, "Bu takıma biz 5 milyon Türk Lirası para verdik. Bu takıma hiç kimse sahip çıkmaz iken biz sahip çıktık. İyi günde taraftar olmaz. Ben hayatımı bıraktım geldim. Bu Tokatspor'a" dedi.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Ahmet Dursun'u taraftarların yanından uzaklaştırdıktan sonra, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Taraftar ise kısa bir süre sonra stat önünden ayrıldı.

"Taraftar dediğin"

Tokatspor Sportif Direktörü Ahmet Dursun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise hedeflerinden vazgeçmediklerini ifade ederek, "Kim ne derse desin yalandan boş konuşuyorlar. 3- 5 kişinin dediği şeylere takılmıyorum. Ama bizim hiç bir taraftar gelipte kalecimize hiçbir futbolcumuza saldırımaz. Öyle bir şey yok. Taraftar dediğin iyi günde de kötü günde de yanında olması lazım. Sadece iyi günde destek vermek ile olmuyor. Çocuğa saldırdılar. Orada döveceklerdi. Eşi de bunundan etkilendi ve ağlıyor şu anda içeride. Bizim de orada futbolcu arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi savunmamız lazım" dedi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 00:31
  1. ahmet dursun
  2. Tokatspor

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