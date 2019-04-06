Ahmet Doğan kimdir nereli ve kaç yaşında? Andırın belediye başkanı Ahmet Doğan

Ahmet Doğan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 63.64 oy oranı ve 13 bin 942 oy alarak AK Parti Andırın belediye başkanı oldu. Ahmet Doğan’ın Andırın belediye başkanı olmasıyla birlikte Ahmet Doğan’ın kim olduğu araştırılıyor. Ahmet Doğan’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminin beyin takımlarından biri olan Adil Öksüz’ün yeğeni olduğu iddialarıyla da Ahmet Doğan’ın hayatı merak konusu oldu. Osmaniye Adliyesinde Asliye Hukuk Hakimi olarak görev yapan Ahmet Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ahmet Doğan hayatı…

Ahmet Doğan kimdir

1971 yılında Andırın ilçesinde doğdu. İlkokulu Andırın’da, ortaokul ve liseyi Adana İmam Hatip Lisesinde okudu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu. 1994 yılında kısa dönem askerlik görevini yaptıktan sonra 1995/2013 yılları arasında Andırın İlçesinde serbest avukatlık yaptı. 2005-2008 yılları arasında AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılında yapılan seçimlerde AK Parti’den Milletvekili aday adayı oldu. Kahramanmaraş’ta düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Siyaset Akademisine katılarak sertifika aldı. 2014 yılında avukatlık mesleğinden hakimlik mesleğine geçerek Diyarbakır adliyesinde 3 yıl ağır ceza mahkemesi hakimi ve Sulh Ceza hakimi olarak çalıştı. Haziran 2017 tarihinden Kasın 2018 tarihine kadar Osmaniye Adliyesinde Asliye Hukuk Hakimi olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.