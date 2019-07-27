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Ahmet Derin’i vefatının 17. yıl dönümünde anıyoruz

52 yaşında Hakk’a yürüyen Milli Görüş’ün önemli isimlerinden Ahmet Derin’i vefatının 17. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:12
Ahmet Derin’i vefatının 17. yıl dönümünde anıyoruz

 Haber Merkezi 

Milli Görüş’ün önemli isimlerinden Ahmet Derin’i Hakk’a irtihalinin 17. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

19. ve 20. dönemlerde TBMM’de Kütahya Milletvekili olarak görev yapan Ahmet Derin, Milli Görüş camiasının sevilen isimlerindendi. 52 yaşında Hakk’a yürüyen Derin’in vefatının üzerinden 17 koca yıl geçse de sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını halen koruyor.

Merhum Derin, memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik Beldesi’ndeki aile mezarlığında medfun bulunuyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:12
  1. Kütahya
  2. Milli Görüş
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