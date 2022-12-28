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Medya Ahmet Davutoğlu'nun yancısını üzen karar! İsyan etti
Medya

Ahmet Davutoğlu'nun yancısını üzen karar! İsyan etti

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinin hukukçu yazarlarından Taha Akyol, kendi istediği gibi karar vermeyen Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 14:08:00 -
Ahmet Davutoğlu'nun yancısını üzen karar! İsyan etti

 

 

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinin hukukçu yazarlarından Taha Akyol, kendi istediği gibi karar vermeyen Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) eleştirdi.

AYM'nin AK Parti aleyhindeki pek çok kararı karşısında dut yemiş bülbüle dönen Akyol, hukuku nalıncı keseri gibi kendisine yontmaya çalıştı.

Akyol, il ve ilçe seçim kurulları başkanlarının belirlenmesinde yapılan değişikliği eleştirerek "Öteden beri 'hak eksenli yorum' ve 'kuvvetler ayrılığı' ilkelerini hassasiyetle gözeten beş AYM yargıcı bunu anayasaya aykırı bularak 'karşıoy' yazdılar: Zühtü Arslan, Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, M. Emin Kuz ve Yusuf Şevki Hakyemez… Meclis genel bir düzenleme yapabilirdi. Ama halen görevde olan en kıdemli yargıçların Meclis tasarrufuyla böyle görevlerine son verilmesi kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırıydı" ifadelerini kullandı.

Akyol, "Anayasa Mahkemesi nereye diye sormak, doğru bir sorudur. Hukuki değerlerin tam oturmadığı, hatta anayasal mutabakatların bile yeterli düzeyde olmadığı Türkiye’de, Anayasa Mahkemesi de siyasi güçten etkilenmektedir. (...) Bugün (...) adli ve idari mahkemeler, siyasi tercihlerle oluşan HSK eliyle etkileniyor. İktidarın hoşlanmadığı kararı veren veya istenen kararı vermeyen hakimler o dosyadan alınıyor, hatta başka illere atanıyor. Böyle uzun bir liste mevcut" iddiasında bulundu.

 

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