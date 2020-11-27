Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Özcan Twitter hesanındn yaptığı açıklamada, "Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan’ımız @Ahmet_Davutoglu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sn. Gnl.Bşk.’ımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle." ifadelerini kullandı.