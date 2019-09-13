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Ahmet Davutoğlu'nun istifasında 'yeni parti binası' detayı

AK Parti'den istifasını açıklayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, basın toplantısını yeni parti çalışmaları için tuttuğu 3 katlı binada yaptı. Bina, yeni partinin karargahı olarak ifade ediliyor.

13 Eylül 2019 Cuma 17:26
Ahmet Davutoğlu'nun istifasında 'yeni parti binası' detayı

AK Parti'den kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa açıklamasını Ankara Beysukent'teki Çalışma Ofisi'nde yaptığı basın toplantısı ile duyurdu. Davutoğlu'nun görüşmelerini, kuracağı yeni partisi için tuttuğu binada gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Yeni parti binası diye duyurulmuştu

Parti kurma çalışmalarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin, genel merkez olarak kullanılmak üzere Ankara Beysukent'te üç katlı bir bina tuttuğu geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı.

Fox TV'de yer alan habere göre, Davutoğlu'nun kuracağı partisi için tuttuğu Ankara Beysukent'te bulunan 3 katlı bina ilk kez görüntülenmişti. Görüntülerde binanın yoğun güvenlik kameralarıyla izlendiği görünürken, binanın duvarlarında bulunan Ahmet Davutoğlu posterleri de dikkat çekmişti.

İstifa açıklamasını 5 kişiyle yapmıştı

Davutoğlu'nun AK Parti'den istifa ettiğini açıkladığı sırada yanında eski vekiller Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı, AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı vardı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:26
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Selçuk Özdağ
  4. Ayhan Sefer Üstün
  5. Abdullah Başcı
  6. Nedim Yamalı
  7. Selim Temurci

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