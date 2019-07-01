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Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde strateji danışmanlığını yürüten Atılgan Bayar, CHP'li belediyelerin eşcinsel sapkınlara destek amacıyla başlatmış olduğu kara propagandaya katılarak büyük bir skandala imza attı. Bayar'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:53
Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem danışmanlığını yapan Atılgan Bayar, LGBT'li sapkınlara destek olmak amacıyla bir paylaşımda bulundu.

Atılgan Bayar yaptığı paylaşımda, "Onur yürüyüşüne selam" diyerek bir fotoğraf paylaştı.

Bayar'ın paylaşımına kısa sürede büyük tepki geldi.

İşte paylaşıma gelen o tepkiler:

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:53
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Atılgan Bayar

YORUM YAZ

  • ramizramiz29 dk önce
    Allahin selamini kullanma pis yahudi, sen git shalomyaz onun yerine....lan ne pis e lanetli insanlarmis bu fetocularda...bu adam dinden cikmistir.. Allahin karsi ciktigi bir seyi kutluyor serefsiz... itgluit
  • takiitakii29 dk önce
    davutoğlu suriye için yargılanmalı derin strateji kitabiyla islamiyeti idoloji haline getirmek abd ile suriyeyi yıkılmasına yardımcı olmak suçundan yargılanmalı
  • İHSD başkanı ALİ AKBAŞİHSD başkanı ALİ AKBAŞ34 dk önce
    Ak parti hükümeti gavurlarla çalışmayı artık bırakmalı,bu gavurlardan ne akpartiye nede müslümanlar a fayda gelmez,aslımıza dönelim,geldiğimiz nokta ortada
  • ErenEren34 dk önce
    Bak david kılavuzu karga olanın sonu böyle olur
  • mehmet gümüşmehmet gümüş38 dk önce
    Bu ne edepsizlik ne ahlaksızlık.hangi onurdan bahsediyoruz.Siz Allahaaçılan savaşa onurmu diyorsunuz ahlaksızlar
  • SelmanSelman38 dk önce
    Davutoglu halis bir münafık olup, gunumuzun sadettin kopegidir! Ekibi ve yetistirdigi tum burokratlar da, kendi menfaatleri icin yapmayacaklari hicbir sey yoktur. Tipki Davutoğlu gibi.
  • samisami38 dk önce
    bu fetocu pisliklere hersey mübah oy icin.
  • gülgül39 dk önce
    onursuz yürüyüş.ne halt ederseniz 4 duvar arasın da edin. bu kepazeliği normalleştirmek, halka kabullendirmek diye bir şey olamaz. ben bunlara desstek olanlara da şüphe ile bakarım. lanetlenen bir fiili normal karşılamamı bekleyemez kimse. ayıplamıyorum da. ALLAHın sevmediğini ben de sevmiyorum bu kadar basit.
  • Fırat KalkanıFırat Kalkanı41 dk önce
    Vay fetöcü kılıklı, solcu kılıklı imbeler, bunlardan danışman bile olmuş...İçeride ihanet gırla...
  • ilhami kayailhami kaya43 dk önce
    onursuzluğun yürüyüşü olmuş
  • zaferzafer48 dk önce
    Yeter ki AKPARTİ ve Erdoğan karşıtlığı olsun da her kimse olursa olsun hep destek tam destek haline dönüştü
  • AbdullahAbdullah48 dk önce
    Kime ne zararı var bu insanların? Kendi hallerinde yaşamaya çalışıyorlar, ona bile kin nefret duyuyor bu müslümanlar.
  • metin metin 48 dk önce
    uzun zamandir gelecek ve beklenen istanbul depremi, olsa olsabu saatden sonra olur artik.....lut kavminin artiklari bu pislikler...ne yazikki kurunun yaninda yas da yanacak bu depremde...
  • doğrucudoğrucu53 dk önce
    şimdi tam anlaşılıyor bunların neden böyle ibnelikler yaptığı neydi arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim hikayesi
  • M. BİLAL M. BİLAL 54 dk önce
    ONURSUZLUK. YÜRÜYÜŞÜNE TESDEK OLAN ONLARDANDIR. UNUTMA KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR HADİS-İ ŞERİFİNİ UNUTMA

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