Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde strateji danışmanlığını yürüten Atılgan Bayar, CHP'li belediyelerin eşcinsel sapkınlara destek amacıyla başlatmış olduğu kara propagandaya katılarak büyük bir skandala imza attı. Bayar'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem danışmanlığını yapan Atılgan Bayar, LGBT'li sapkınlara destek olmak amacıyla bir paylaşımda bulundu. Atılgan Bayar yaptığı paylaşımda, "Onur yürüyüşüne selam" diyerek bir fotoğraf paylaştı. Bayar'ın paylaşımına kısa sürede büyük tepki geldi. İşte paylaşıma gelen o tepkiler:

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