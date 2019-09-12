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Ahmet Davutoğlu'nun en yakınındaki isimden çok konuşulacak FETÖ iddiası!

AK Parti’den ihracı istenen eski Genel Başkan yardımcısı Selçuk Özdağ, FETÖ ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:20
Ahmet Davutoğlu'nun en yakınındaki isimden çok konuşulacak FETÖ iddiası!

AK Parti’nin eski genel başkan yardımcısı olan ve bir dönem 15 Temmuz Darbeyi Araştırma Komisyonu Başkan Yardımcılığı da yapan Selçuk Özdağ, gazeteci Nevşin Mengü’ye FETÖ ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden eski vekil Selçuk Özdağ, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgiki çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Selçuk Özdağ, "Fetullah Gülen’in sahte rapor alarak Amerika’ya gidişini ben tespit ettim. Ben milletvekili olarak yurt dışına silahla gidemezken Gülen giderken Başbakan, İçişleri Bakanı imzasıyla silahlı koruma verilmiş. Bu adama yeşil pasaport verilmiş. Bu adam emekli vaiz muamelesi yapmış Diyanet İşleri Başkanlığı. Emekli vaiz de değil bu adam. Kendine mesih diyen, mehdi diyen adam devletin 150 bin lirasına tenezzül etmiş. Papa ile görüşmeye gittiği zaman Büyükelçi bunu kendi makamına oturtmuş. Papa’yı Kudüs’ün fethinin davet etmiş. Sanki Başbakan, Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı kendisi." dedi ve şöyle devam etti:

Özdağ: Gülen bir CIA projesi

Gülen yapısının bir CIA, bir Amerika projesi olduğunu, Türkiye’nin de buna destek verdiğini söyledim. Amerika’nın Türkiye’de binlerce ajan yetiştirmesine gerek yok dedim. Bir kişiyi satın almış, FETÖ denen kişiyle irtibata geçmiş ve 1 milyon kişiyi bileyerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek kendi kirli emelleri için kullanmış. Orta Asya’da, Balkanlar’da kullanmış.

Bir tek Deniz Baykal geldi

CHP vekillerine bu bir araştırma komisyonu dedim. Onlar istiyordu ki Genelkurmay Başkanı gelsin. Peki ben de diyorum ki Birgül Ayman Güler, Kılıçdaroğlu gelsin. Ama gelmediler. Bir tek Deniz Baykal geldi.

Mesut Yılmaz gelmedi. Çiller geldi, Mehmet Ağar geldi. Recep Tayyip Erdoğan bizim sorularımıza yazılı olarak cevap verdi.

CHP de, MHP de, HDP de soru sormadı

Ben de siz bunlara soru sorun dedim. CHP’ye de MHP’ye de HDP’ye de. İnanın sadece AK Parti grubu sordu. Çoğunluk soruları da ben sordum. CHP’nin, MHP’nin, HDP’nin milletvekilleri yazılı olarak niçin Genelkurmay Başkanı’na, MİT Müsteşarı’na, Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a, eski Başbakanlara bu soruları sormadılar?

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:20
  1. Selçuk Özdağ
  2. FETÖ

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