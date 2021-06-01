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Gündem Ahmet Davutoğlu’nu topa tuttu: Hangi gerçek yüzüne inanacağız
Gündem

Ahmet Davutoğlu’nu topa tuttu: Hangi gerçek yüzüne inanacağız

AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, birlikte yol yürüdüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ederek, parti kuran ve bir anda muhalif kimliğe bürünen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’a geçmişteki sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 14:59:00 -
Ahmet Davutoğlu’nu topa tuttu: Hangi gerçek yüzüne inanacağız

 Yeniakit  Ankara 

AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, AK Parti’den ayrılarak Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu’na geçmişteki sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi.

Canan Kalsın, "Kim ne derse desin ben sözüme sadığım, Cumhurbaşkanımız ile kurduğum vefa ilişkisini son nefesime kadar sürdüreceğim’, ‘Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek söz duymadı, duymayacak’ demişti Davutoğlu. ‘Benim rüyamda dahi göremeyeceğim makamları altın tepside sunan o adamın davasına ve onunla birlikte yol yürüyenlerin davasına, sevgisine ihanet edersem yüzüme tükürün’ de demişti. Aynı Davutoğlu şimdi hangisi gerçek Davutoğlu? Hangi sözünüze hangi yüzünüze inanacağız?” ifadelerini kullandı.

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