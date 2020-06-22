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Siyaset

Ahmet Davutoğlu’ndan tepki çeken Ayasofya açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Müslümanların yeniden ibadete açılacağı günün hasretini çektiği Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayasofya için "cami olsun" diyemeyen Davutoğlu'nun hükümeti hedef alması tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 15:58:00 -
Ahmet Davutoğlu’ndan tepki çeken Ayasofya açıklaması

İstanbul’un 1453 yılındaki fethinden sonra 500 yıl cami olarak Müslümanlara hizmet veren ve 24 Kasım 1934’te şaibeli bir kararname ile müzeye çevrilen Ayasofya’nın, tekrar ibadete açılması tartışmaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ayasofya üzerinden yine hükümeti hedef aldı.

Ayasofya'nın ibadete açılması

Ahmet Davutoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmamasının Danıştayda görüşülmesini eleştirerek, şunları kaydetti: "Biz bu vesayeti bitireli yıllar oldu. Ne zamandan beri bürokrasi dini bir mekan için, camimiz için nihai kararı veriyor? Sizin siyasi iradeniz yok mu? Ülkeyi siz yönetmiyor musunuz? Ayasofya'nın veya herhangi bir dini mekanın kaderine Danıştay mı karar verecek gerçekten? Biz bu milletin bir ferdi, bu ülkenin bir vatandaşı ve bir Müslüman olarak bundan haya ederiz. Ayasofya fetihle, kılınan namazlarla, edilen dualarla cami olmuştur. Dün Danıştayın verdiği olumlu veya olumsuz kararlar başörtüsüyle ilgili duruşumuzu nasıl değiştirmediyse, bugün de Ayasofya ile ilgili vereceği kararı beklemeyiz."

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Yorumlar

TÜRKOĞLU

NE GÜZEL.RENKLERİ,NE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKIYOR.
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ali gül

ya ben bu adamın duruşunu sevmem ama başlık ne alaka 
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