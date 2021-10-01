Ahmet Davutoğlu'ndan Oğuz Asiltürk açıklaması

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün (86) vefatının ardından hastanede başsağlığı ziyaretleri devam ediyor.

Saadet Partisi YİK Üyesi ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Asiltürk için "Hayatı boyunca hakkın hakimiyeti için gayret göstermiş bir kardeşimizdi." ifadesini kullanan Kutan, Asiltürk ile birçok siyasi birliktelik yaşadıklarını, bunlardan en önemlisinin 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle 11 ay süreyle aynı hapishanede kalmaları olduğunu söyledi.

Kutan, Anadolu'da bir insanın ayarının iyi tespit edilebilmesi için "Ya onunla beraber yola gideceksin veyahut alışveriş edeceksin." denildiğini hatırlatarak, şunları ifade etti:

"Hapis hayatı insanların ayarını çok net şekilde ortaya koyacak bir şey. Dolayısıyla Oğuzhan Bey kardeşimiz ile bu kadar yakın ilişkide olduğumuz için onunla ilgili söyleyecek çok şey var. Onun için böyle sevgili bir kardeşimizi ayak üstü, üç beş cümleyle anlatmak istemem. Allah rahmet eylesin, inşallah hepimizi cennette bir araya getirir. En başta ailesine, Milli Görüş camiasına ve milletimize başsağlığı diliyorum."

"Ümit ederim ki onun bıraktığı hatıralar, izler yeni nesiller için ışık tutacak ilkeler olarak yaşar"

Davutoğlu da Asiltürk'ün her zaman "düşündüğü gibi yaşayan ve yaşadığı gibi düşünen" bir insan olduğunu dile getirerek, onun kınayanın kınamasından çekinmeden doğru bildiklerini söylediğini, gerektiğinde en yalın ifadelerle düşündüklerini ifade ettiğini belirtti.

Türk siyasi tarihinin son yarım asırdaki hemen hemen her aşamasında Asiltürk'ün izlerini görmenin mümkün olacağını vurgulayan Davutoğlu, "Bugün sadece bir değerli dostumuzu, Milli Görüş hareketinin önemli bir simge ismini kaybetmiş olmadık. Aynı zamanda son yarım asrı geçen bir sürede, 70 yılda yaşanan her gelişmede bir şekilde izi olan, yaşayan tarihi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Ümit ederim ki onun bıraktığı hatıralar, izler yeni nesiller için ışık tutacak ilkeler olarak yaşar." diye konuştu.