Ahmet Davutoğlu'ndan o ailelere telefon!

Günlerdir Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde yaklaşık 10 aile oğullarının kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi yaparken, eyleme PKK'nın kaçırdığı polis ve asker aileleri de katıldı.

PKK terör örgütüne götürülmek üzere kaçırılan çocukların aileleri HDP binası önünde eylem yapmaya devam ederken, AK Parti Diyarbakır eski il başkanı Aydın Altaç, Diyarbakır’daki son durumu açıkladı.

Altaç, son duru şöyle anlattı:

"Biz sabah saat 11’e doğru arkadaşlarımızla birlikte HDP İl Başkanlığı önündeydik. Orada çocukları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 10 aile eylem yapıyor. Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun selamlarını ilettik kendilerine. Hepsinin de karşı selamlarını aldık. Ahmet Davutoğlu’nun konuya ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirttiler. Bu süreçte kendilerine verilen desteğin çok önemli olduğunu ve çocuklarına kavuşmak istediklerini söylediler. Davutoğlu ve eşi Sare Hanım aileler ile telefon görüşmesi yaptı.

Diyarbakır’da son durum nedir?

Burada insanların moralleri bozuldu elbette çocuklarının kaçırılmalarından dolayı büyük bir üzüntü var. HDP il binasının önündeki eylemlerin devam etmesi gerekiyor. Türkiye’de dağa götürülme, dağa kaçırılma olaylarının sonlanması gerektiğini vurguladı Sayın Davutoğlu.