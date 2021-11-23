Ahmet Davutoğlu'ndan Millet İttifakı hamlesi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Millet İttifakı'na dair yeni bir adım geldi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün saat 17.00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın ise saat 14.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edip görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Davutoğlu, "Bu artık cehalet değil İHANETTİR! Bu ihanete karşı tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum. Bu çerçevede ilk görüşmem bugün 17:00'de Sn. Kılıçdaroğlu'yla. İkinci görüşmem yarın 14:30'da Sn. Akşener'le olacak." diyerek Millet İttifakı'na göz kırptı.