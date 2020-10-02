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Gündem Ahmet Davutoğlu'ndan kahkaha attıran çıkış: İstifa etmeseydim, Türkiye krize girerdi
Gündem

Ahmet Davutoğlu'ndan kahkaha attıran çıkış: İstifa etmeseydim, Türkiye krize girerdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, istifa süreciyle ilgili yaptığı açıklamada güldüren ifadeler kullandı. Davutoğlu, "İstifa etmeseydim Türkiye krize girerdi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:06:00 -
Ahmet Davutoğlu'ndan kahkaha attıran çıkış: İstifa etmeseydim, Türkiye krize girerdi

Muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'yi bölmek için Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu güldüren açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te yayınlanan 'Nedir Ne Değildir' adlı programda konuşan Davutoğlu, başbakanlıktan istifa ettiğini dönemle ilgili değerlendirme yaptı.

"İstifa etmeseydim Türkiye krize girerdi" diyen Ahmet Davutoğlu, "Sayın Ecevit'le sayın Sezer'in yaşadığı krizde 'kim haklı' diye mi soruldu yoksa Ecevit mi sorumlu tutuldu. Öyle bir mücadeleye girmiş olsaydık; AK Parti bölünür belki de ben Başbakan kalırdım" ifadelerini kullandı.

"Türkiye öyle bir krize girerdi ki..."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuya ilişkin açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Türkiye öyle bir krize girerdi ki, terörle mücadele yürütüyoruz. Ya ben boyun eğecektim, şahsiyetsiz, düşük profilli başbakanlık yapıyordum, ki hayatımda böyle bir şey yapmadım. Yüreğim yana yana ayrılmayı daha uygun gördüm."

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Yorumlar

Mahmud

Hep ajitasyon yapıyorsun ama sende Amerikancısın bayım
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Murat

Davutoğlu bence sen kendini fazla önemsiyorsun.
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