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Siyaset

Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete destek

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Libya politikasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 18:09:00 -
Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete destek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerine destek veren bir çıkışta bulundu.

Ahmet Davutoğlu, Libya'da barış isteyen ve kaos isteyen iki grup olduğunu ve Türkiye'nin bu anlamdaki politikasının yerinde olduğunu söyledi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Libya’da barış ve istikrar isteyenlerle kaos ve kukla yönetim isteyenler savaşıyor. Türkiye’nin Libya halkının meşru hükümetine verdiği destek, Libya’nın geleceği için istikrara ve barışa verilmiş bir destektir. Türkiye UMH’yi ve Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacaktır.

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