Ahmet Davutoğlu'ndan 'Hocalı' paylaşımı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hocalı katliamının yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı.

Ahmet Davutoğlu paylaşımında, "Hocalı katliamı yıllar geçse de asla unutmayacağımız bir acı hatıra olarak zihnimizdeki yerini almıştır. Bir daha benzerlerinin yaşanmaması için Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz her zaman yanlarında Anadolu’yu bulacaktır. Bu vesile ile şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.