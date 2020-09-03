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Gündem Ahmet Davutoğlu'ndan flaş Doğu Akdeniz açıklaması
Gündem

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş Doğu Akdeniz açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Doğu Akdeniz meselesine değinen Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye yaklaşımının "çok riskli" olduğunu söyleyerek, "Maalesef hükümet doğru bir diplomatik performans sergilemiyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:46:00 -
Ahmet Davutoğlu'ndan flaş Doğu Akdeniz açıklaması

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Doğu Akdeniz meselesinde akılalmaz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye yaklaşımının "çok riskli" olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Türkiye, gücü diplomasiden daha öncelikli gördüğü için Doğu Akdeniz'de askeri çatışma riski içerisinde. Maalesef hükümetimiz düzgün bir diplomatik performans sergilemiyor" diye konuştu.

Türkiye ve Yunanistan'ın sorunları diplomasi yoluyla çözmesi gerektiğini dile getiren Davutoğlu, "Bölgede her an bir kriz patlayabilir" dedi.

Her iki tarafında hatalı olduğunu söyledi

"Karşı tarafın hatası Türkiye'nin stratejik endişelerini görmezden gelmek. Bizim hatamız ise pozisyonumuzu karşı tarafa anlatacak gerekli diplomatik çabaya göstermeden açıklamak. İki taraftaki bu psikolojik tansiyon bir tıkanıklığa ve riskli askeri karşılaşmaya neden olabilir" diyen Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz'de vaziyet kaybet-kaybet şeklinde. Maalesef Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin temel stratejik gereksinimlerini anlamıyor."

Avrupalı liderlerin Doğu Akdeniz'in Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu anlaması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, "Kimse Türkiye'yi köşeye sıkıştıramaz, zorla bir şey yaptıramaz, Türkiye'yi karaya hapsedemez" dedi.

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