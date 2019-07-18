Ahmet Davutoğlu'ndan Doğu Perinçek'e FETÖ cevabı! "Erdoğan'dan sonra ofisi dinlenen..."

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu,YouTube'tan yayınlanan Yavuz Oğhan'ın BiDeBunuİzle programına konuk oldu ve gazetecilerAkif Beki ve İsmail Saymaz'ın sorularını cevapladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kendisine yönelik sarf ettiği "FETÖ'nün siyasi ayağı" açıklamasına cevap verdi.

"FETÖ iddiası asılsızdır"

Davutoğlu, "FETÖ'nün siyasi ayağı Davutoğlu, Abdullah Gül ve Babacan'dır" açıklamasında bulunan Perinçek'in iddialarına cevap vererek "Bu iddia asılsızdır. Benim bu yapıya karşı mesafemi ve duruşumu herkes bilir" dedi.

Davutoğlu,"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra ofisi dinlenen tek devlet yetkilisi benim. Bu yapı tarafından içeride ve dışarıda saldırıya uğrayan da benim. Bu iddia asılsızdır. Başbakanlığım ve dışişleri bakanlığım döneminde FETÖ'ye karşı tavrımı ve duruşumu herkes bilir" ifadelerini kullandı.