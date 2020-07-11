  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ahmet Davutoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ayasofya'nın cami statüsüne geçirilip ibadete açılmasıyla ilgili, "Ayasofya’nın ibadete açılması, on yıllardır beklenen özlemin gerçeğe dönüşmesidir. İktidar ve muhalefetin takındıkları sorumlu tavır takdire şayandır. Fethin sembolü, Fatih’in emaneti olan ve İstanbul’un tüm medeniyet birikimini barındıran #AyasofyaCamii hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 09:58:00 -
Ahmet Davutoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Danıştay’ın Ayasofya'ya müze statüsü verilmesini öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ibadete açılmak üzere Ayasofya'nın Diyanet'e devredilmesine yönelik kararı imzalamasının ardından siyasilerden açıklamalar geldi.

"İktidar ve muhalefetin takındıkları sorumlu tavır takdire şayandır"

Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ayasofya camiye çevrilmesine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında "Ayasofya’nın ibadete açılması, on yıllardır beklenen özlemin gerçeğe dönüşmesidir. İktidar ve muhalefetin takındıkları sorumlu tavır takdire şayandır. Fethin sembolü, Fatih’in emaneti olan ve İstanbul’un tüm medeniyet birikimini barındıran #AyasofyaCamii hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Samet

İktidarı anladıkta muhalefet ne oluyor ? Muhalefetin elinden gelse engel olacaktı.
  • Yanıtla
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı