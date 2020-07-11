Ahmet Davutoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Danıştay’ın Ayasofya'ya müze statüsü verilmesini öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ibadete açılmak üzere Ayasofya'nın Diyanet'e devredilmesine yönelik kararı imzalamasının ardından siyasilerden açıklamalar geldi.

"İktidar ve muhalefetin takındıkları sorumlu tavır takdire şayandır"

Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ayasofya camiye çevrilmesine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında "Ayasofya’nın ibadete açılması, on yıllardır beklenen özlemin gerçeğe dönüşmesidir. İktidar ve muhalefetin takındıkları sorumlu tavır takdire şayandır. Fethin sembolü, Fatih’in emaneti olan ve İstanbul’un tüm medeniyet birikimini barındıran #AyasofyaCamii hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.