Ahmet Davutoğlu'ndan açıklamalar: Sen başbakan gibi görün ama başbakan olma

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, görev aldığı döneme ilişkin yaptığı açıklamada, "Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma deniyordu" dedi.

Yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, çok konuşulan "trol çetesi" çıkışına açıklık getirdi.

Davutoğlu, ismini bile ağzına almak istemediği ama "Trol çetesi" derken "Pelikancıları" kastettiğini ifade etti.

"O malum troll çetesi..."

En temel problem düşünce özgürlüğünün olmadığını söylemiştim. Sansür çok kötüdür ama en kötü sansür otosansürdür. İnsanlar kendi kendilerini kontrol etmekten toplumu düşünmeye vakit bulamazlar. İçeriden bir eleştiri olarak söyleyeyim otosansürün en yoğun olduğu dönemden geçiyoruz.

Eski Başbakan Davutoğlu Pelikan ile ilgili de açıklama yaptı:

O malum troll çetesi. Pelikan çetesi denilen çete. Bildiri denilen şeyi, benim gıyabımda imzalanan MKYK toplantısının ardından ben Varto'ya gittim. Son ziyaretimdi. Pazar günü böyle bir bildiri yayınlandı. Arkasındaki isimleri biliyorum, kimlerin finanse ettiğini biliyorum. Ellerimi açtım ve 'ben ne yaptım bu insanlara' dedim. Bu şey beni istifaya zorlamak için Alman ajanlığıyla suçluyordu. Bugün hala ben 3 yıl sonra ilk defa konuşuyorum. 3 yıl susmadım aslında. Cumhurbaşkanımıza, uluaşabildiğim kadar ulaştım. Partideki arkadaşlara bildirdim. Pelikan çetesinin bildirisi çıktığında muhteris bir grubun elde ettikleri menfaat karşılığında şahsiyet katliamı olarak değerlendirmiş ve biraz da acıyarak bakmıştım. Böylesine zelil yöntemlere başvurulduğu için. Yol ayrımında olduğumuzu hissettiğim için de başbakanlık makamını bırakmayı partinin bölünmemesi devlette kriz çıkmaması için tercih ettim.

"Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma"

Ahmet Davutoğlu, başbakanlık yaptığı dönemle ilgili olarak, "Hiçbir beklentim olmadı. 3 gün üst üste aynı yatakta yatmadım. Ne yaptım ben? Allah’ım beni izzetle girdiğim yerden izzetle çıkar dedim. Bana şu deniyordu. sen Başbakan gibi görün ama başbakan olma. Başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma. Kendi il başkanını bile atayama. Keşke bana söyleydi Cumhurbaşkanımız. Ben çekilirdim. Bir hırsım olmadı ki benim. Ben kendimi bilirim, benden her şey olur ama düşük profilli olmam. Daha sonra da o makama gelenler olduğu için öyle demem.“Düşük profil”i de o gün öyle dendiği için söyledim. Eğer bunları yapmayacaksam mücadele etmeliydim. “Ben kongreye gidiyorum. Arkamdan imza atanlarla bu yolda yürümem” diyebilirdim… O zaman da AK Parti bölünebilirdi" dedi.