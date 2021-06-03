Ahmet Davutoğlu'na şok! Üst düzey isim istifa etti

Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığında kurulan Gelecek Partisi'nde ani bir istifa gerçekleşti. Gelecek Partisi Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı Neslihan Çevik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla istifasını kamuoyuyla paylaştı.

Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nde üst düzey bir istifa haberi geldi. Gelecek Partisi Araştırma, Geliştirme ve Bilişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, partiden istifa ettiğini belirtti.

İstifasını Twitter'dan duyurdu

Partiden istifasıyla ilgili herhangi bir bilgilendirmede bulunmayan Çevik, "Zorunlu açıklama: Kuruluşundan beri içinde yer aldığım Gelecek Partisi'nden bugün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoglu'na ve tüm Gelecek Partililere saygı ve sevgilerimi sunar, kendilerine başarılar dilerim" dedi.

Neslihan Çevik