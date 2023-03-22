Ahmet Davutoğlu'na şok! Toplu istifa ederek AK Parti'ye katıldılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına itiraz eden Gelecek Partisi Avcılar İlçe Teşkilatı topluca istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Şahin'e rozetini, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe taktı. AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu da diğer katılımcıların rozetlerini takarken, etkinlikte konuşan Şahin, "vatan sevgisi" vurgusu yaptı.

Şahin, 2,5 yıldır Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanlığı yaptığını belirterek, "Vatan, millet bizim en kıymetlilerimizdir. Bunlar mevzubahisse gerisi teferruattır. Bütün koltukları, makamları bir kenara bırakır, gereğini yaparız. Biz de bunu yaptık" dedi.