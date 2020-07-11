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Gündem

Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Selahattin Demirtaş'a başvur

AK Parti milletvekili Alpay Özalan, CHP yandaşı kanalda HDP’nin avukatlığına soyunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 12:40:00 -
Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Selahattin Demirtaş'a başvur

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan CHP yandaşı kanala çıkıp HDP'li belediyelere terör sebebiyle kayyım atanmasına o dönem karşı çıktığını açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki geldi.

Davutoğlu, CHP yandaşı Tele1'e konuk oldu. CHP ve HDP yandaşlığında sınır tanımayan Merdan Yanardağ'ın da bulunduğu programda Davutoğlu, terör örgütlerine mesafe koyamadıkları ve finansman sağladıkları gerekçesiyle HDP'li belediyelere kayyım atanmasına o dönem karşı çıktığını belirtti.

Tele1 bu açıklamayı sosyal medya hesabından flaş açıklama olarak geçerken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan bu açıklamaya sert çıktı. Özalan Twitter hesabından, "CHP kanalı Tele1'e konuk olan Ahmet Davutoğlu, 'HDP'li belediyelere kayyım atanmasına karşı çıktım' demiş. O belediyelere durduk yere kayyım atanmadı, terörü destekledikleri için kayyım atandı. Davutoğlu madalya istiyorsa Kılıçdaroğlu veya Demirtaş'a başvurabilir." dedi.

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