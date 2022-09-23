Ahmet Davutoğlu'na Selahattin Demirtaş tepkisi! "Zavallı"
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ahmet Davutoğlu'nun şikayeti nedeni ile ifade verdiği davadan sonra paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Davutoğlu için, "Zavallı" yorumunda bulundu.
Yeniakit.com.tr
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 yıl önce dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na yönelik sözlerinden dolayı "kamu görevlisine hakaret" suçlaması ile yeniden hakim karşısına çıktı.
Küçükçekmece 23'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Ahmet Davutoğlu'nun, Selahattin Demirtaş hakkında şikayetinden vazgeçtiğini açıklamasına karşın, şikayetinin devam ettiği öğrenildi.
"Utanmasa özür dileyecek"
Yaşanan gelişmeye Twitter hesabından tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Ahmet Davutoğlu, ortağı CHP'ye yaranmak için ısrarla 'Ben Selahattin Demirtaş'tan şikayetçi olmadım. Davacı değilim' diyor." hatırlatması yaptı.
AK Partili Özalan, sözlerinin devamında Davutoğlu'na şu tepkiyi gösterdi: Utanmasa özür dileyecek. Cezaevine gidip elini öpse tam olacak. Zavallı Ahmet Davutoğlu!
"Yüreğin soğumadı mı?"
Selahattin Demirtaş, mahkemedeki ifadesinde Ahmet Davutoğlu'na şöyle seslenmişti:
Hakkımda 47 dava açıldı. 6 yıldır haksız yere tutukluyum. 10 bin yıldan fazla ceza söz konusu. Siyasi tutukluyum. Bunlardan biri de Ahmet Davutoğlu’na hakarettir. Davutoğlu’na sormak isterim. Yüreğin soğumadı mı?
Demirtaş'ın 2015'te Ahmet Davutoğlu'na söylediği, "YPG Fırat’ın batısına geçecek" sözleri sebebi ile görülen davada Demirtaş için, "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı.