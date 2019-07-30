Ahmet Davutoğlu'na Selahattin Demirtaş sorusu!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun HDP'li Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak "Ben istifa ettikten sonra tutuklandı. Bu yasal bir süreç, yapabileceğim bir şey yok." açıklamasını yaptı. Davutoğlu'nun bu açıklamalarına gazeteci Emin Pazarcı, "Başbakan olsaydı ne yapacaktı?.. Engelleyecek miydi?" diyerek tepki gösterdi.

Emin Pazarcı, eski başbakan Davutoğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasının kendi sorumluluğunda olmadığını belirten açıklamalarına, "Başbakan olsaydı ne yapacaktı?.. Engelleyecek miydi? Teröriste sahip mi çıkacaktı? Yargıya müdahale mi edecekti? Sahi ne yapacaktı?" diyerek cevap verdi.