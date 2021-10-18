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Gündem Ahmet Davutoğlu’na ne oldu? Ahmet Davutoğlu’na kaza mı geçirdi sağlık durumu nasıl?
Gündem

Ahmet Davutoğlu’na ne oldu? Ahmet Davutoğlu’na kaza mı geçirdi sağlık durumu nasıl?

Ahmet Davutoğlu kaza mı geçirdi? AK Parti’den ayrılarak Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu, CHP, HDP, İYİ Parti’nin de içinde bulunduğu Millet ittifakına yanaşmaya çalışırken bir yandan da yurt içi gezilerine devam ediyor. Ahmet Davutoğlu, Van’da geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye giderek tedavi olduğu öğrenildi. Peki Ahmet Davutoğlu ne kazası geçirdi? Ahmet Davutoğlu sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 15:58:00 - 2021-10-18 16:00:05
Ahmet Davutoğlu’na ne oldu? Ahmet Davutoğlu’na kaza mı geçirdi sağlık durumu nasıl?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinin Van programı sırasında, bindiği bir asansör yere çakılması sonucu belinde ciddi bir sıkıntı meydana geldiği öğrenildi.

Millet İttifakının bileşeni olmak için ilgili ittifakın parti liderleriyle görüşmeler yapan Ahmet Davutoğlu’nun geçirdiği kaza haberini bugünkü köşe yazısında Habertürk yazarı Nagehan Alçı aktardı. “Bir yerel radyoya mülakat vermek için giderken bindiği asansör bir kat yere çakıldı, o nedenle belinde ciddi bir sıkıntı var, korse ile oturuyor.”

Ahmet Davutoğlu’nun sağlık durumu nasıl?

Ahmet Davutoğlu, geçirdiği kaza için açıklamada bulundu. Yerel Van Havadis gazetesine konuşan Davutoğlu, "Çok şükür olayı ucuz atlattık. Böylesi bir kazayı ufak tefek hasarlarla atlattığımız için Allah'a şükür ediyoruz. Radyo ve Televizyon programından sonmra doktora gittik, iğne falan yapıldı. Doktorlar bana ayaklarımı sürekli hareket halinde bulundurmam gerektiğini söylediler. Oturmamın gerektiği yerde 20 dakikada bir ayağa kalkarak ayaklarımı hareket ettirmem gerekli olduğunu söyleyen doktorlar, bir hafta içinde sağlığıma kavuşabileceğimi ifade ettiler. Bizimle en iyi şekilde ilgilenen ve büyük bir ilgi gösteren tüm doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

 

 

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