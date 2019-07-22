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Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun işten çıkarılan gazetecilerle ilgili yaptığı açıklamayı sert sözlerle eleştiren Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç "Gerçeği bildiği halde, faturayı 'Sayın Cumhurbaşkanımız' dediği Erdoğan’a çıkardı" dedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:39
Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu’yla röportaj yapan Rus yayın mecrası Sputnik’in üç Türk çalışanının işine son verilmiş ve işte atılan gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamıştı. Davutoğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapılar açacak, susmayacağız...” ifadelerini kullanmıştı.

Konuya ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme alan Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç şu ifadeleri kullandı;

"Hiçbir yabancı devlet, gazeteciler daha özgür çalışsın, basın özgürlüğü sınırsız olsun ve 'Türkler daha iyi haber alsın' diye Türkiye’de yatırım yapmaz.

Bir Rus yayın mecrası olarak Sputnik’in amacı, Rusya devletini savunmaktır.

Bu üç arkadaşımız, durumun böyle olduğunu bilmiyor mu?

Bunu, krizi fırsata çevirmeye çalışan Sayın Davutoğlu bilmiyor mu?

Kaldı ki, bu üç arkadaşımızın (aslında dört) Sputnik’le maceraları yeni başlamıyor.

Neredeyse bir yılı aşkın bir zamandır denk geldikçe radyodan dinliyorum.

Sermişler postu Rus kanalına, Erdoğan’a (ve elbette yakın çevresine, ailesine, akrabalarına) veriştirip duruyorlar.

Öyle ağır ithamlar...

Öyle yakası açılmadık benzetmeler...

Öyle haksız eleştiriler...

Öyle çirkin yakıştırmalar ki...

İnsan dinlemeye hicap duyuyor...

Bir de ironi... Arkadaşlarımız aynı zamanda 'ironik...' Erdoğan’ın kimi halleriyle dalga geçip duruyorlar... Arada kahkahalar filan...

İşin garip tarafına bakın ki, bunları yaptıkları için o üç (aslında dört) gazeteciye bir şey olmuyor... Erdoğan, Rus devlet yetkililerini arayıp, 'Susturunşuadamları' demiyor. Hiçbir yandaş kuruluşun aklına, 'Şöyle bir yayın mecrası var... Oraya postu sermiş bazı gazeteciler var... Gece gündüz Erdoğan’a küfrediyorlar...' diye şekvada bulunmak gelmiyor.

Davutoğlu, Rusya’da 'Rus düşmanı' olarak bilinir

Durum çok açık oysa:

Sayın Davutoğlu, Rusya’da, 'Rusdüşmanı' olarak bilinir.

Konu sadece, o gereksiz, 'Uçağın düşürülmesi talimatını ben verdim' çıkışıyla ilgisi yok... Sayın Davutoğlu’nun hiçbir politikası Rus tarafınca benimsenmez.

Hal böyleyken, Sayın Davutoğlu’nun Rus yayın mecraları tarafından ağırlanması ve istikballe karşılanması elbette 'problem' oluşturacaktır.

(Sputnik yetkileri, 'Buröportajıyapmayın' diye uyarmış üstelik.)

Konu, Putin’le o üç gazeteci (aslında dört) arasında...

Bize ilişmeden, ucuz 'basınözgürlüğü' nutukları atmadan, Erdoğan’a ve aile fertlerine küfretmeden çözsünler meselelerini...

Davutoğlu çok ayıp etti

Sayın Davutoğlu’na gelince...

Çok ayıp etti...

Gerçeği bildiği halde, faturayı 'Sayın Cumhurbaşkanımız' dediği Erdoğan’a çıkardı.

Hiç yakışmadı.

Belki de yakışmıştır. Bilemiyorum!"

 

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:39
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