Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ramazan Bayramı münasebetiyle Konya'dan bir mesaj yayımladı.

Ahmet Davutoğlu mesajında, "Zor bir dönemden geçtiğimiz bir dönemde İslam coğrafyası olarak, Müslümanlar olarak, Türkiye olarak çetin birleşmelerle karşı karşıya kaldığımız bu dönemde gücümüz bu toprakların asil kültüründen gelmektedir. Allah ülkemize her daim mutluluk ve esenlik versin. Bayramdaki en büyük niyazımız barış ve esenliğin, huzurun, mutluluğun daim olmasıdır" ifadelerini kullandı.