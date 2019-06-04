0553 313 94 23

Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

04 Haziran 2019 Salı 19:54

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ramazan Bayramı münasebetiyle Konya'dan bir mesaj yayımladı.

Ahmet Davutoğlu mesajında, "Zor bir dönemden geçtiğimiz bir dönemde İslam coğrafyası olarak, Müslümanlar olarak, Türkiye olarak çetin birleşmelerle karşı karşıya kaldığımız bu dönemde gücümüz bu toprakların asil kültüründen gelmektedir. Allah ülkemize her daim mutluluk ve esenlik versin. Bayramdaki en büyük niyazımız barış ve esenliğin, huzurun, mutluluğun daim olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 19:54
  1. Konya
  2. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • TAKİTAKİ18 dk önce
    AHMET BEY İSTİFA ETTE ÜNİVERSİTEDE EĞTİMCİ OLSAN SURİYENİN HALİNE BAK BAŞIMIZA BELA ETTİN SURİYEYİİSLAMI İDOLOJİ YAPTIN GİT ARTIK MALIN ÇOK OLDU YEDİ SÜLALENE YETER GİT ARTIK TEK SENMİ VARSIN KOCA ÜLKEDE GİT ARTIK BIRAK SİYASETİ YAPMAYIN AHİRETTE VAR DAHA
  • TAKİTAKİ30 dk önce
    DAHA DÜN AMERKA İLE BERABERDİN PARİSTE İSLAM ÜLKELERİNE KARŞI HAÇLI RUHUYLA KOL KOLA İDİN BIRAK LAFLARI
  • Nuri Nuri 30 dk önce
    Davut senin mesajina kimsenin ihtiyaci yok, TCBMM sinde yuzlerce vatan evladi, vatanini seven vekillerimiz var, her yerden cikma bilader, senin mesajinda bile vitne, fesatlik var.Seni n yuzunde Nankorluk var, git otur evinde.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kararını verdi! Volkan Demirel bırakıyor
  1. Kararını verdi! Volkan Demirel bırakıyor
  2. Akyaka’da 19 yaşındaki genç boğuldu
  3. Yunanistan'ın Almanya'dan istediği..
  4. Hızını alamadı, çarptığı ineği havaya..
  5. Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan..
  6. Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili..
  7. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü..
  8. Canpolat temizlik işçileri ile..
  9. Kastamonu'da dolu ve sağanak etkili oldu
  10. Almanya'da camiye saldırı
  11. Muğla'da denize giren genç boğuldu
  12. "Bizim daha yapacak çok işimiz var"
  13. Çorum’da trafik kazası: 1 yaralı
  14. BM 74. Genel Kurul Başkanı seçildi
  15. İl protokolünden şehit aileleri ve..
  16. AK Partili vekilden 23 Haziran..
  17. Güney Kıbrıs'taki seri katil olayında..
  18. Gürcistan Başbakanı Bakhtadze,..
  19. Bakan Kurum: “Binali Yıldırım’ı 23..
  20. Konya'da trafik kazası : 6 yaralı
  21. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere..
  22. Dolu yağışı sürücülere zor anlar..
  23. Kepsut’ta trafik kazası: 1 ölü, 7..
  24. Abdullah Avcı'dan Oğuzhan kararı
  25. Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten..
  26. İlkadım’da bayramlaşma
  27. Antalya'da denizde akıntıya kapılan 3..
  28. Bakan Soylu Trabzon Havalimanı..
  29. Kaymakam Bekarlar yol trafiğini..
  30. Ümit Milli Futbol Takımı'nda..
Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

Günün Karikatürü

5 Haziran 2019
Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."