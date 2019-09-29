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Ahmet Davutoğlu yeni partiye katılacaklara şart koştu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni kuracağı partide katılacak isimler için şart koştu. Davutoğlu'nun adı daha önce herhangi bir şaibeyle anılan kimseyi yeni partide istemediği öğrenildi.

29 Eylül 2019 Pazar 21:24
Ahmet Davutoğlu yeni partiye katılacaklara şart koştu

Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partide sona gelindi. Yakın zamanda partinin kuruluşunu resmen duyurmayı planlayan Davutoğlu, teşkilatını kurarken "Şaibe" şartı gözetiyor.

AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk saha konuşmasını 18 Ekim'de Manisa'da yapacak. Davutoğlu'nun Manisa'da yeni parti süreciyle ilgili açıklama yapabileceği ifade edilirken, çalışmalarda sona gelindi. Davutoğlu, yeni kuracağı ekibe katılmak isteyenlere "şaibeye bulaşmama" şartı koştu.

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'e konuşan Davutoğlu'na yakın kaynak, parti çalışmalarına ilişkin, "Son aşamadayız. Şekillenme devam ediyor. Biz çıkışımızı yapacağız en kısa zamanda. Program, Tüzük bitme aşamasında" dedi.

"Tüzük yalnız Türkiye değil, gelişmiş ülkelerin partilerin tüzükleri dahi inceleniyor" diyen kaynak, "İyi bir ekip yoğun bir şekilde çalışıyor" ifadesini kullandı.

Çalışmalar iki ayrı ofiste yürütülüyor

Davutoğlu çalışmalarını iki ayrı ofiste yürütüyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri Ankara'da Beysukent'teki ofiste; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı günleri de İstanbul'da Levent'teki ofisinde çalışıyor. Hem Ankara hem İstanbul'daki ofislerin çok yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğradığı belirtildi.

Partinin kuruluş takvimine ilişkin de, "Kısa zamanda sonuçlanır" ifadesini kullanan Davutoğlu'na yakın kaynak, "Biz tabanda da teşkilatlandık. Tüm illerde çekirdek kadrolar oluşturuluyor. İnce eleyip sık dokunarak bu kadrolar oluşturuluyor. Güçlü bir teşkilatlanma çalışması var" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 21:24
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. yeni parti
  6. yeni parti Ahmet Davutoğlu

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  • Mücahit Mücahit 5 dk önce
    Çok komiksin
  • NeyyNeyy18 dk önce
    Bu şart kendisi için de geçerli mi? Kendisi Suriye meselesini başımıza bela eden kişidir de. Bunu şaibeden saymıyor mu?
  • BAKİBAKİ36 dk önce
    Bu şart bile partiye en az %10 oy kazandırır. Davutoğlu tam noktaya değinmiş. Millet bıktı yolsuzluk söylentilerinden.
  • Adanalı Adanalı 48 dk önce
    Yazıklar olsun size CHP hdp batı İsrail düşmanlığı yetmedimi
  • İzmir Martısıİzmir Martısı53 dk önce
    Milletin yalnız adamı Davutoğlu'na selam olsun. Yalnız ama ardında Yüce Türk Milleti var. Bütün partiler birleşin İmamoğlu'nu aday yapsın. Görelim İmamoğlu mu, yoksa Davutoğlu mu? Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu görünce veya adını duyunca korkudan bacakları saz çalıyor. Uzun ince bir yoldayım diyor.

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