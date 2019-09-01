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Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a anket şoku! Bu sonuçlar her iki ismi de çok üzecek

Yeni Parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan anket şokuyla sarsıldı.

01 Eylül 2019 Pazar 10:48
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a anket şoku! Bu sonuçlar her iki ismi de çok üzecek

 Sezai Erhan  yeniakit  AK Parti’yi çok sert sözlerle eleştiren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurmaya hazırlanan eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan cephesi bu anket sonuçlarıyla çok sarsılacak.

Babacan:%3.2 Davutoğlu:%2.5

Metropoll Araştırma'nın son ‘Türkiye'nin Nabzı' Araştırması başlığıyla 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle Temmuz ayında 1754 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmasının sonuçlarında Ali Babacan’ın parti girişiminin yüzde 3.2,Ahmet Davutoğlu’nun ise yüzde 2.5 oy oranına tekabül ettiği öngörüldü.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:48
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YORUM YAZ

  • Deli İboDeli İbo33 dk önce
    Bu müptezelleein hedefi zaten o kafar oy, dert Reis'i indirip efendilerinin vermis olduğu görevi yerine getirmek.Batının derdi Tayyip'siz bir Türkiye bu namertlerde maşa olarak görevleruni yapıyorlar.Hedef asla iktidar olmak, ülke yönetmek değil, sadece efendilerinin Türkiye'yi uzaktan kumanda yönetmesi, Türkiye üzerinde her türlü operasyonu rahatça yapabilmeleri ve sömürilmemize
  • İbrahim Alkılıç İbrahim Alkılıç 34 dk önce
    Adamlara zaten bu oylar çok bile geliyor. Niyet kazanmak değil Ak Partiye kaybettirmek. Yani;Maksat faydalı olmak değil, zararlı olmak. Bu oran onları şimdilik mutlu eder. Sonra ise;"Görelim mevla neyler,Neylerse güzel eder."

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