Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a anket şoku! Bu sonuçlar her iki ismi de çok üzecek

Sezai Erhan yeniakit AK Parti’yi çok sert sözlerle eleştiren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurmaya hazırlanan eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan cephesi bu anket sonuçlarıyla çok sarsılacak.

Babacan:%3.2 Davutoğlu:%2.5

Metropoll Araştırma'nın son ‘Türkiye'nin Nabzı' Araştırması başlığıyla 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle Temmuz ayında 1754 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmasının sonuçlarında Ali Babacan’ın parti girişiminin yüzde 3.2,Ahmet Davutoğlu’nun ise yüzde 2.5 oy oranına tekabül ettiği öngörüldü.