Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor! Yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın ardından eski bakan Rıfat Serdaroğlu’nun öncülüğünü yaptığı Çoban Ateşi Hareketi'nin Ekim ayında partileşmesi bekleniyor.

Siyaset gündeminde yer alan başlıklardan biri de kurulması beklenen yeni partiler... Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlardan Ali Babacan, AK Parti'den istifa ederek yeni oluşum kurma çalışmalarına başlamıştı. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yanı sıra geçmiş dönemlerde Sağlık ve Devlet Bakanlıkları yapan Rıfat Serdaroğlu’nun da önümüzdeki süreçte yeni parti kuracağı siyaset kulislerinde konuşulanlar arasında... Ekim ayında partileşmesi bekleniyor Edinilen bilgilere göre Eski bakan Rıfat Serdaroğlu’nun öncülüğünü yaptığı Çoban Ateşi Hareketi'nin Ekim ayında partileşmesi bekleniyor

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.