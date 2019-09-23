Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
Yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın ardından eski bakan Rıfat Serdaroğlu’nun öncülüğünü yaptığı Çoban Ateşi Hareketi'nin Ekim ayında partileşmesi bekleniyor.23 Eylül 2019 Pazartesi 15:11
Siyaset gündeminde yer alan başlıklardan biri de kurulması beklenen yeni partiler... Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlardan Ali Babacan, AK Parti'den istifa ederek yeni oluşum kurma çalışmalarına başlamıştı.
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yanı sıra geçmiş dönemlerde Sağlık ve Devlet Bakanlıkları yapan Rıfat Serdaroğlu’nun da önümüzdeki süreçte yeni parti kuracağı siyaset kulislerinde konuşulanlar arasında...
Ekim ayında partileşmesi bekleniyor
Edinilen bilgilere göre Eski bakan Rıfat Serdaroğlu’nun öncülüğünü yaptığı Çoban Ateşi Hareketi'nin Ekim ayında partileşmesi bekleniyor
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