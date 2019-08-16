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Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan birleşiyor mu? Selçuk Özdağ açıkladı

Yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yar alan eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ali Babacan ile bir görüşme yaptıklarını açıkladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:59
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan birleşiyor mu? Selçuk Özdağ açıkladı

Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın sık sık görüştüklerini söyledi. Babacan ve Davutoğlu’nun birlikte hareket edip etmeyeceğine ilişkin de Özdağ, “Temenni ederiz ki birlikte yürüsünler ama her zaman temenniler realitelerle örtüşmüyor. Aynı zamanda ileride de belki ittifaklar oluşabilir” dedi.

"Her vatandaşın parti kurma hakkı vardır"

Davutoğlu’nun Sakarya’da yapacağı konuşmada yeni partiye yönelik işaret verip vermeyeceğine ilişkin de Özdağ, “Sayın Davutoğlu daha önceki konuşmasında ‘parti kurmak niye suç olsun ki’ diyerek söylemişti. Türkiye’de her vatandaş dernek kurabilir, vakıf kurabilir, gazete çıkarabilir, kitap çıkarabilir, parti kurabilir, herkesin hakkı var. Sayın Erdoğan’ın ne kadar geçmişte parti kurma hakkı varsa bugün de 82 milyonun her bir vatandaşının o kadar hakkı vardır” yanıtını verdi.

“Sayın Babacan ile Sayın Davutoğlu görüşüyorlar"

“Babacan ve Davutoğlu birleşiyor mu?” şeklindeki yorumlara Özdağ, “Sayın Babacan ile Sayın Davutoğlu görüşüyorlar. Hukukları devam ediyor. Daha önce söylemişti ‘Sayın Gül ile bir yıl önce görüştüm ama Sayın Babacan ile kardeşlik ötesinde bir hukukumuz vardır, görüşüyoruz görüşmeye devam edeceğiz’ demişti. Görüşüyorlar” değerlendirmesini yaptı.

"Görüşüyorlar, sık sık görüşüyorlar"

Davutoğlu’nun Babacan ile sık sık görüştüğünü belirten Özdağ, “Görüşüyorlar, sık sık görüşüyorlar. Öyle resmiyetleri falan yok, görüşüyorlar kendileri, görüşmeye de devam ederler. Ama Sayın Gül ile bir yıl önce görüşmüştü o günden beri de görüşmüyor, geçen cumhurbaşkanlığı adaylığında gündeme geldiğinde görüşmüşlerdi” dedi.

Abdullah Gül, Davutoğlu’nu istemiyor” şeklinde yapılan yorumlara da Özdağ, “Onlar söyleniyor, speküle ediliyor. Onlar şöyle bakıyorlar olaya, ‘Sayın Davutoğlu’na genel başkanlık teklif edildiğinde kabul etmeseydi, Gül olacaktı, Gül’ü tavsiye etseydi, kendisi kabul etmeseydi’ gibi şeyler söylüyorlar. Ama Sayın Davutoğlu olmazsa teklif etse bile bu kabul edilmeyecekti ve Binali Yıldırım olacaktı. Böyle bir şey söyleniyor ama bilmiyorum. Sayın Davutoğlu ‘bir yıl önce görüştük’ dedi ondan bu yana da görüşmedik ifadesini kullandı. Sayın Babacan ile görüşüyorlar” dedi.

"Birlikte yol alsınlar isteriz"

“Yollar birleşir mi” sorusu için de Özdağ şu değerlendirmeyi yaptı:

İleride, tabi siyasette temenni ederiz ki birlikte yol alsınlar, birlikte yürüsünler temenni ederiz ama her zaman temenniler realitelerle örtüşmüyor. Temenni ederiz ama diyelim ki olmadı böyle bir şey; niçinini anlatırız halkımıza, nedenini anlatırız aynı zamanda da ileride de belki ittifaklar oluşabilir. Bu sistem herkesi herkese muhtaç hale getirmiş vaziyette. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hilkat garibesi olan bu sistem -birileri ucube diyor ben hilkat garibesi diyorum -böyle bir sistem de herkes herkese muhtaç. Bazen yüzde 50 artık 1 oy isteniyor. Yüzde 50 terazinin bir tarafında olsa bir oyda bir tarafta olsa eşit olabiliyor bazen. O bir hatta ağır bile basabiliyor. Bir oy bile ağır basabiliyor. O nedenle bu bile bu sistemin yanlışlığını gösteriyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:59
  1. Sakarya
  2. Ali Babacan
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Abdullah Gül

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