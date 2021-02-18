Ahmet Davutoğlu şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmayı sürdürdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Yeniakit.com.tr

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara Kahramankazan'daki 1. Olağan Kongresi'nde konuştu. Şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmayı sürdüren Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti iktidarını hedef aldı.

Partisinin kongresinde konuştu

Kendisi de partisinin kongresinde konuşan Davutoğlu, AK Parti'yi kongre iptal etmemekle suçladı: "Milletler sadece savaşarak, mücadele ederek destan yazmazlar. Aynı zamanda kahramanlarına saygı göstererek destan yazarlar. 16 yiğidimizin, canımızın, yüreğimizin ateşi yanarken bazıları da bırakın kongre iptallerini, bırakın yas tutmayı, en coşkulu salonlarda kongreler yapmaya devam ettiler."

Şehitlerimiz üzerinden çirkin siyaset!

Türkiye'nin yüreğini yakan 13 şehidimiz üzerinden siyaset yapmayı sürdüren Davutoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, yaptığı açıklamayla başarısızlığı bir anlamda kabul etti. Bu başarısızlığı kabul ediyorsanız sayın Cumhurbaşkanı, şimdi gelin bu başarısızlık niye oldu, şu sorularımıza cevap verin ve bir daha böyle bir adım atılmaması için de gerekli tedbirleri alın. Şu soruyu sormak durumundayız planlama anlamında: Sizin niyetiniz oradaki 13 yiğidimizi kurtarmak idi ise ve onların can emniyeti esas idi ise niçin böyle bir hedefe odaklanıp onların hayat güvenliğini öne almak yerine çok kapsamlı bir teröre darbe operasyonunun içine yerleştirerek onların hayatlarını riske ettiniz? İkisi bir araya geldiği zaman yönetmek zorlaşır. Genellikle, geçmişte de oldu bugün de, iktidar sahipleri iyi bir şey olduğunda bütün başarıları kendi üstlerine alıyorlar, olumsuz bir şey olduğunda devlete yüklüyorlar. Burada sorumluluk bizatihi sayın Cumhurbaşkanının ve ilgili iktidarın yetkililerinindir."