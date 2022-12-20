Ahmet Davutoğlu memleketi Konya’da rezil oldu!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin seçim çalışmalarını Konya’dan başlattı. Konya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Davutoğlu, Şeb-i Arûs törenleri için geldiği Konya’da, bir dizi yoğun program icra ettiklerini aktardı.

Davutoğlu, Türkiye’nin çok önemli bir seçim sürecine gireceğini belirterek, “Yeni bir ufku Türkiye’nin önüne koyacağız. Türkiye’yi iki büyük şerden korumak için mücadele ettik, 6’lı masa da bu mücadelenin bir parçasıdır. Türkiye’yi barıştırmak üzere yola çıktık. Hiçbir şahsi hedefimiz, öfkemiz ve kinimiz yoktur.” ifadesini kullandı.

BOŞ MEYDANA SESLENDİ

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 200 bin kişiye seslendiği Konya’da, Davutoğlu’nu dinlemeye sadece 100 kişi geldi. Çoğunluğunu Ankara’dan gelen parti yöneticileri ve Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı yönetiminin oluşturduğu kalabalık karşısında morali bozulan Ahmet Davutoğlu, miting programını kısa kesti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 200 BİN KİŞİ TOPLAMIŞTI

Geçtiğimiz ay ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni için Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dinlemeye ise 200 binden fazla Konyalı vatandaş gelmişti.