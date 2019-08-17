0553 313 94 23

Ahmet Davutoğlu ile hareket eden CHP'li isim konuştu

Yeni parti çalışmaları sürdüren Ahmet Davutoğlu ile hareket etme kararı alan CHP'li eski vekil İhsan Özkes, açıklamalarda bulundu. Özkes, "Sayın Davutoğlu sıradan bir insan değil. Çok birikimli." dedi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:51
Ahmet Davutoğlu ile hareket eden CHP'li isim konuştu

AK Parti'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı ifade edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile hareket etme kararı alan CHP'li eski vekil İhsan Özkes, açıklamalarda bulundu.

Çağlar Cilara'nın 10. Köy programına katılan Özkes, Davutoğlu için "Sayın Davutoğlu sıradan bir insan değil. Çok birikimli. Bu toprakların kültürünü ve dünyayı da çok iyi bilen, çok okuyan biri" açıklamasında bulundu.

CHP'li eski vekil Özkes'in Ahmet Davutoğlu için yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Sayın Davutoğlu, sıradan bir insan değil. Çok birikimli birisi ve dini bilgiler dahil, bu toprakları kültürünü çok iyi bilen birisi. Çok okuyan birisi. Sadece bu toprakların dilini örfünü adetini bilmekten öte batı dillerini de bilen birisi. Dünyayı biliyor. Dolu bir kişi. Ve neticede böyle bir kişi olmasa sayın Cumhurbaşkanı tutup da danışmanıyken Dışişleri Bakanı yapmazdı. Ondan sonra da Başbakan yapmazdı. Netice de demek ki bir şeyler var ki, yani dolu dolu ki ondan yararlanmak istedi."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:51
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. yeni parti
  3. ahmet davutoğlu yeni parti
  4. Davutoğlu yeni parti
  5. İhsan Özkes
  6. Çağlar Cilara

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı
    1. (Özel) Kırkağaç kavununda ilk hasat..
    2. Washington’daki İsrail Büyükelçiliği..
    3. Roman çocuklar, Venezuelalı sanatçı..
    4. ABD'de elektronik sigara alarmı
    5. Barajlar drone ile koruma altında
    6. Ahmet Davutoğlu ile hareket eden..
    7. Takla atıp şarampole devrildi: 8 kişi..
    8. KYK yurt ve burs başvuruları başladı..
    9. İzmir’de 202 kaçak göçmen yakalandı
    10. EGO Spor Kulübü’ndenBaşkent’te ilk..
    11. İlk hacı kafilesi yurda geldi
    12. Mersin’de 4. kattan düşen çocuk..
    13. Başkan Kayda: “Yeni dönemde Salihli..
    14. Kato Dağı piknik yeri oldu
    15. Malkara jandarmaya Üsteğmen Oktay Oğuz..
    16. Bendevi Palandöken: Turizm sadece..
    17. Trabzonspor ile Kasımpaşa 21. randevuda
    18. Fiat’tan tüketiciye ÖTV desteği
    19. Kombine satışında lider takım hangisi!
    20. Burun eti problemi önemsenmeli
    21. Trabzon'da FETÖ'nün gaybubet evine..
    22. Profesörden İstanbul depremi için..
    23. Üvey babasını vuran kişi tutuklandı
    24. Sanayi üretimi yüzde 3.7 azaldı
    25. Süper Lig yeni sezon ilk hafta hangi..
    26. Kıraç arazilerin gözdesi ve mor..
    27. DO&CO’dan Rekabet Kurulu’na başvuru
    28. Yaz aylarında göz iltihaplanmalarına..
    29. Ariç, yağlı güreşte Adana’ya üçüncülük..
    30. Fenerbahçe'de Frey kiralanıyor
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz