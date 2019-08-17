Ahmet Davutoğlu ile hareket eden CHP'li isim konuştu

AK Parti'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı ifade edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile hareket etme kararı alan CHP'li eski vekil İhsan Özkes, açıklamalarda bulundu.

Çağlar Cilara'nın 10. Köy programına katılan Özkes, Davutoğlu için "Sayın Davutoğlu sıradan bir insan değil. Çok birikimli. Bu toprakların kültürünü ve dünyayı da çok iyi bilen, çok okuyan biri" açıklamasında bulundu.

CHP'li eski vekil Özkes'in Ahmet Davutoğlu için yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Sayın Davutoğlu, sıradan bir insan değil. Çok birikimli birisi ve dini bilgiler dahil, bu toprakları kültürünü çok iyi bilen birisi. Çok okuyan birisi. Sadece bu toprakların dilini örfünü adetini bilmekten öte batı dillerini de bilen birisi. Dünyayı biliyor. Dolu bir kişi. Ve neticede böyle bir kişi olmasa sayın Cumhurbaşkanı tutup da danışmanıyken Dışişleri Bakanı yapmazdı. Ondan sonra da Başbakan yapmazdı. Netice de demek ki bir şeyler var ki, yani dolu dolu ki ondan yararlanmak istedi."