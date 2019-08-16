0553 313 94 23

Ahmet Davutoğlu için tarih verildi! O iki şehre gidiyor

Kurban Bayramı öncesinde memleketi Konya'ya ziyarette bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun önümüzdeki günlerde iki şehri daha ziyaret edeceği öğrenildi.

16 Ağustos 2019 Cuma 21:30
Ahmet Davutoğlu için tarih verildi! O iki şehre gidiyor

Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu'nun ilerleyen günlerde yapacağı çalışmaları açıkladı.

Davutoğlu’nun yol haritası konusunda konuşan Selçuk Özdağ, “23’ünde Sakarya’da olacağız. Sakarya’da önemli bir konuşma yapacak, daha sonra Manisa’da bir konuşma yapacak. Konuşmalarına devam edecek, çalışmalarını da sürdürüyor, hedefinden sapma olmadan, kararlı bir şekilde Türkiye’deki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelilerle, siyaset bilimcilerle, ekonomistlerle istişareler yapıyor, görüşmelerine devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan birleşiyor mu? Selçuk Özdağ açıkladı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 21:30
  1. Sakarya
  2. Manisa
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Ali Babacan
  5. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • EmreEmre21 dk önce
    Erdoğan dışındakiler boş ve yalan.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'Taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum'
  1. 'Taraftarımızın önünde oynamak için..
  2. Libya'daki UMH'den uluslararası..
  3. Fenerbahçeli Rodrigues: Tek hedefimiz..
  4. Futbol: TFF 1. Lig
  5. Baraj göletinde akıntıya kapılan genç..
  6. Sahaya yetkisiz giren kişilere hapis..
  7. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
  8. Erol Bedir: "Kayserispor sezona damga..
  9. Kükürtlü sabunun cilde faydaları..
  10. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 -..
  11. Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı:..
  12. Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha..
  13. Türk ailesinden esinlenerek Müslüman..
  14. Oğlu tarafından öldürülen kişinin..
  15. Hindistan "nükleer gücü ilk kullanan..
  16. Patates yüklü kamyon uçuruma..
  17. İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş..
  18. Gaber Dobrovoljc, Fatih Karagümrük'te
  19. İdlib’deki ölü sayısı 13’e yükseldi
  20. Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı..
  21. Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir..
  22. Van Kalesi’nde mahsur kalan vatandaş..
  23. Rusya mutabakatı yerle bir edip..
  24. Elma sirkesiyle yüz yıkamanın..
  25. 2 bin 300 yıllık Agora’da tarihi..
  26. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası
  27. İdlib'e Rus hava saldırısı: 13 ölü, 20..
  28. Putin mısır tarlasına uçak indiren..
  29. 'Dijital veri sermayemizi korumalıyız'
  30. Cinayet şüphelisi 20 ay sonra yakalandı
İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak

Günün Karikatürü

17 Ağustos 2019
Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
“Katar, Türkiye’nin sömürgesi oldu” dediler, Katarlı gazeteci cevabı yapıştırdı: Türkler ne güzel kardeştir!
“Katar, Türkiye’nin sömürgesi oldu” dediler, Katarlı gazeteci cevabı yapıştırdı: Türkler ne güzel kardeştir!