Ahmet Davutoğlu için tarih verildi! O iki şehre gidiyor

Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu'nun ilerleyen günlerde yapacağı çalışmaları açıkladı.

Davutoğlu’nun yol haritası konusunda konuşan Selçuk Özdağ, “23’ünde Sakarya’da olacağız. Sakarya’da önemli bir konuşma yapacak, daha sonra Manisa’da bir konuşma yapacak. Konuşmalarına devam edecek, çalışmalarını da sürdürüyor, hedefinden sapma olmadan, kararlı bir şekilde Türkiye’deki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelilerle, siyaset bilimcilerle, ekonomistlerle istişareler yapıyor, görüşmelerine devam ediyor” açıklamasını yaptı.

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