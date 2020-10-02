Ahmet Davutoğlu, HDP'li belediyelere kayyım atamasını eleştirdi

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin belediyelerine yapılan kayyım atamalarını eleştirdi.

AK Parti’den ayrılarak Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu şimdi de HDP avukatlığına soyundu. Terör örgütü PKK’ya yaptığı yardımları tespit edilen HDP’li belediyelere yapılan kayyımların ‘haksız’ bir durum olduğunu savundu.

Kayyımları 'keyfiyet' olarak yorumladı

HDP’den PKK’ya giden maddi yardımlar Mehmetçiğimize mermi olarak dönerken, Davutoğlu, kayyım atamalarını ‘keyfiyet’ olarak yorumladı. Davutoğlu, HDP’li belediyeleri kast ederek, “Hadi biri suçlu, ikisi suçlu, hepsi mi suçlu bunların?” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da eleştirmekten geri kalmayan Davutoğlu, “Kendisi belediye başkanlığından gelip ülkedeki belediye başkanlarına bu kadar düşman olmanın izah edilir tarafı yok. Kısaca diyorlar ki benim kafama uyanları seçebilirsin. Uymayanı seçersen görevden alırım.” açıklamasında bulundu.

28 Şubat’ta Müslümanlara yapılan eziyetleri çok çabuk unutan Davutoğlu söylemlerini daha ileri boyuta da taşıyarak, “Bugün ülkemizde tıpkı 28 Şubat yıllarında olduğu gibi iktidarın hoşuna gitmeyecek şeyler söyleyenlerin başına neler geleceği belli değildir. İfade hürriyeti fiilen ortadan kalkmıştır” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi-HDP yakınlaşması

Operasyonların durdurulduğu çözüm sürecinde HDP’li belediyelerin göz yummasıyla yollara döşenen bombalar, belediyeden PKK’ya aktarılan paralar açık beyan ortadayken, yapılan kayyım atamalarını 'keyfiyet' olarak değerlendiren Ahmet Davutoğlu'nun bu söylemleri CHP'yi hatırlattı.

AK Parti’den ayrıldıktan sonra kendisini birilerinin yanına konumlandırmak isteyen Davutoğlu’nun, HDP'ye yönelik yaptığı savunma iki parti arasında yakınlaşmanın sinyallerini de vermiş oldu.

Öte yandan Davutoğlu, bir siyasi kurum gibi davranan Türk Tabipler Birliği'ni de savunmuştu.