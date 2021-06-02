  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afgan istihbaratçılar vuruldu! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Ahmet Davutoğlu güldürdü: İlk seçimde iktidar olacağız
30 adrese eşzamanlı baskın
Adaptasyon sürecine dikkat
Siyaset Ahmet Davutoğlu güldürdü: İlk seçimde iktidar olacağız
Siyaset

Ahmet Davutoğlu güldürdü: İlk seçimde iktidar olacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Herhangi bir erken seçimde Türkiye'deki siyasi tablo değişecek ve biz iktidara geleceğiz” açıklamasıyla güldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 11:39:00 -
Ahmet Davutoğlu güldürdü: İlk seçimde iktidar olacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısında erken seçim iddialarına yönelik konuştu.

"Biz iktidara geleceğiz"

Mevcut AK Parti hükümetinin 2022'yi göremeyeceğini savunan Davutoğlu, "Herhangi bir erken seçimde Türkiye'deki siyasi tablo değişecek ve biz iktidara geleceğiz. Biz, Gelecek Partisi olarak geleceğiz. Kimseyi kimseyle tehdit etmesinler." dedi.

Davutoğlu, "1 Kasım seçimlerini kazandığım gece söylediğim sözü tekrar söylüyorum. Bize oy versin vermesin herkes bu ülkenin aziz vatandaşıdır ve herkese hizmet ederiz." diye konuştu.

"Türkiye'nin bundan sonra göreceği tek müjde var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam katıldığı TRT'deki canlı yayını da gündemine alan Davutoğlu, "Bir müjde bitmeden başka bir müjde. Şimdi de Zonguldak'tan müjde açıklaması yapacakmış. Türkiye'nin bundan sonra göreceği tek müjde var. Bu iktidar gider ve temiz siyaseti savunan Gelecek Partisi kadroları gelir. Güney'den başlayarak girdiğimiz ilk seçimde bu müjdeyi yaşatacağız. Bizden çekiniyorlar, çekinecekler." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nur

Geçti borun pazarı sür eşeğini niğdeye ak partide ne gördüysen o bitti oda sayın RTE nın kredisiyle oldu ak partiye cumhurumuza ihanet eden kişiler vazgeçin bu sevdalardan
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay