Ahmet Davutoğlu güldürdü: İlk seçimde iktidar olacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısında erken seçim iddialarına yönelik konuştu.

"Biz iktidara geleceğiz"

Mevcut AK Parti hükümetinin 2022'yi göremeyeceğini savunan Davutoğlu, "Herhangi bir erken seçimde Türkiye'deki siyasi tablo değişecek ve biz iktidara geleceğiz. Biz, Gelecek Partisi olarak geleceğiz. Kimseyi kimseyle tehdit etmesinler." dedi.

Davutoğlu, "1 Kasım seçimlerini kazandığım gece söylediğim sözü tekrar söylüyorum. Bize oy versin vermesin herkes bu ülkenin aziz vatandaşıdır ve herkese hizmet ederiz." diye konuştu.

"Türkiye'nin bundan sonra göreceği tek müjde var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam katıldığı TRT'deki canlı yayını da gündemine alan Davutoğlu, "Bir müjde bitmeden başka bir müjde. Şimdi de Zonguldak'tan müjde açıklaması yapacakmış. Türkiye'nin bundan sonra göreceği tek müjde var. Bu iktidar gider ve temiz siyaseti savunan Gelecek Partisi kadroları gelir. Güney'den başlayarak girdiğimiz ilk seçimde bu müjdeyi yaşatacağız. Bizden çekiniyorlar, çekinecekler." ifadelerini kullandı.