Ahmet Davutoğlu göz göre yalan söylüyor!
Altılı Masa'nın ortaklarından Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesine 5. günde gittiğini iddia etti ama işin aslı öyle değil. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin 2. günü deprem bölgesindeydi.
Millet İttifakı ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün akşam Halk Tv canlı yayınında gazeteci İsmail Küçükkaya ve Bengü Şap Babaeker'in sorularını yanıtladı.
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Türkiye'yi derinden sarsan çifte felaket üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve 47 bini aşkın vatandaşımızı hayattan koparan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde çalışmaları yakından takip eden ve depremzedelerle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afetin 5'inci gününde bölgeye gittiği iddia edildi.
''BEŞİNCİ VEYA 6. GÜNDÜ''
Göz göre yalan söyleyen Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı;
ÖNE ÇIKAN VİDEO
DEPREMİN İKİNCİ GÜNÜ BÖLGEYE GİTTİ
Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerinin yalan olduğu ortaya çıktı. Çünkü Erdoğan, afet bölgesi Kahramanmaraş'a depremin ikinci gününde gitmişti.
İŞTE O PAYLAŞIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde ilk değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşmasının ardından, büyük felaketin 2'nci gününde depremin merkezi Kahramanmaraş'a gitti.