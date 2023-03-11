Ahmet Davutoğlu göz göre yalan söylüyor!

Millet İttifakı ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün akşam Halk Tv canlı yayınında gazeteci İsmail Küçükkaya ve Bengü Şap Babaeker'in sorularını yanıtladı.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Türkiye'yi derinden sarsan çifte felaket üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve 47 bini aşkın vatandaşımızı hayattan koparan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde çalışmaları yakından takip eden ve depremzedelerle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afetin 5'inci gününde bölgeye gittiği iddia edildi.

''BEŞİNCİ VEYA 6. GÜNDÜ''

Göz göre yalan söyleyen Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı;

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''Bileceksiniz. Avucunuzun içini gibi bileceksiniz o alanı. Ne sorduğunuzda cevap tatmin etmiyorsa, gereğini yapacaksınız. Sayın cumhurbaşkanı kaç gün sonra gitti bölgeye, kaçıncı gündü? 5. veya 6. gündü. Nasıl olur ya?''