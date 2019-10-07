Ahmet Davutoğlu, eski başbakan ile görüştü Yeni parti kuracağını açıklayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ile bir araya geldi.

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ile İstanbul'da bir araya geldi. Ahmet Davutoğlu, görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, "Eski İsveç Başbakanı değerli dostum Carl Bildt ile bir araya geldik. Türkiye’yi, Avrupa’yı ve dünyayı konuştuk. Kendisine nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" dedi. 18 Ekim'de Manisa'da olacak Ahmet Davutoğlu 18 Ekim'de cuma namazını Manisa'da kılacak. Cuma namazının ardından yapılacak toplantıda yeni partiye ilişkin önemli bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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