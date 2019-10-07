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Ahmet Davutoğlu, eski başbakan ile görüştü

Yeni parti kuracağını açıklayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ile bir araya geldi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:30
Ahmet Davutoğlu, eski başbakan ile görüştü

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ile İstanbul'da bir araya geldi.

Ahmet Davutoğlu, görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, "Eski İsveç Başbakanı değerli dostum Carl Bildt ile bir araya geldik. Türkiye’yi, Avrupa’yı ve dünyayı konuştuk. Kendisine nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" dedi.

18 Ekim'de Manisa'da olacak

Ahmet Davutoğlu 18 Ekim'de cuma namazını Manisa'da kılacak. Cuma namazının ardından yapılacak toplantıda yeni partiye ilişkin önemli bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:30
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Ahmet Davutoğlu

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  • abdrhmnabdrhmn16 dk önce
    nede olsa david oğlu u

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