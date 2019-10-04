Ahmet Davutoğlu cephesinden Devlet Bahçeli açıklaması!

Eski vekil Feramuz Üstün, dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medyada çıkan ahlaksız mesajlara tepki gösterdi.

Feramuz Üstün, "MHP Genel başkanı Devlet beyin sağlığını siyaset mevzu yapmak en hafif haliyle nezaketsizlik ve saygısızlıktır. Hayat siyasetten ibaret değildir. Siyaset uğruna insanlığımızı kaybetmeyelim. Allah şifa versin." dedi.

Bahçeli'nin sağlık durumıyla ilgili olarak Semih Yalçın açıklama yapmıştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Behçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olarak, "Bahçeli'nin sağlık durumunu soruyor. Vatandaşlara, genel başkanının aşırı üşütmeye bağlı olarak rahatsızlandığı, doktorların ileri tetkik istekleri durumunda hastaneye gidip gelindiği bilgisi verildi" demişti.

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Yalçın'dan Kemal Özkiraz'a tepki

Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinden itibaren bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin haberler yer aldığını belirtti.

Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."